دو طلای نعمتی و آسیابری از مسابقات کاراته روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته کاهای ایران که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی آماده می کنند، هفته گذشته جهت حضور در یک اردوی مشترک و رقابت های بین المللی راهی روسیه شدند.

این رقابت ها در شهر سوچی روسیه با حضور تیم هایی از کشورهای مختلف از جمله ایران، روسیه و ارمنستان روز گذشته آغاز شد که مرتضی نعمتی و علی اصغر آسیابری موفق به کسب مدال طلا شدند.

نعمتی با چهار پیروزی برابر حریفانی از روسیه و علی آسیابری با برتری مقابل رقبایی از روسیه و ارمنستان به عنوان قهرمانی دست پیدا کردند.

این رقابت ها امروز در وزن آزاد برگزار خواهد شد که همه نفرات اعزامی کشورمان در این رویداد حضور خواهند داشت.

تیم ملی کاراته دوشنبه شب به تهران باز می گردد.