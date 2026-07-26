قاسم حقیقت در گفتگو با خبرنگار با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز موج عظیم سفرهای اربعین حسینی و افزایش چشمگیر تردد زائران از مرز مهران، اظهار داشت: ۳۹۵ موکب در گستره استان و مسیرهای دسترسی به مرز مهران، بهصورت شبانهروزی از زائران اباعبدالله الحسین (ع) پذیرایی میکنند و این مواکب با مشارکت مردم و دستگاههای اجرایی، خدمات گستردهای را به زائران ارائه میدهند.
وی با بیان اینکه از این تعداد، نزدیک به ۱۶۰ موکب در شهرستان مهران فعالیت دارند و بقیه نیز در دیگر شهرستانهای استان پذیرای زائران هستند، افزود: در میدان اربعین و فضای پایانه مرزی مهران نیز ۷۰ موکب مستقر شدهاند و این موکبها با استقرار در نقاط کلیدی، تمامی مسیرهای تردد زائران را پوشش دادهاند تا هیچ زائری بدون بهرهمندی از خدمات رها نشود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان با اشاره به نوع خدمات ارائهشده در این موکبها، تصریح کرد: ارائه غذای گرم، میانوعده، آب، شربت، صبحانه، ناهار و شام در کنار اجرای برنامههای فرهنگی و هنری، اقامه نماز جماعت و پاسخگویی به پرسشهای شرعی به صورت پیوسته در این موکبها انجام میشود و این خدمات، با هدف تأمین آسایش و رفاه زائران در طول مسیر طراحی شده است.
حقیقت با اشاره به حجم بالای خدماترسانی، خاطرنشان کرد: روزانه برای وعده ناهار افزون بر ۴۵ هزار پرس و برای وعده شام نیز بیش از ۵۰ هزار پرس غذای گرم به همراه بستههای خوراکی و ساندویچ در میان زائران توزیع میشود و این آمار، نشان از عزم جدی مواکب برای تأمین تغذیه زائران در این ایام دارد؛ همچنین برنامههای فرهنگی و مذهبی در موکبها، فضایی معنوی و روحانی برای زائران فراهم کرده است.
وی با اشاره به زمانبندی فعالیت موکبها، گفت: تعدادی از موکبها از ابتدای ماه صفر در استان فعال شدهاند، اما فعالیت رسمی آنها از امروز (سوم مرداد برابر با دهم صفر) آغاز شده و تا ۱۵ مرداد (۲۲ صفر) ادامه دارد و همچنین موکبهای بومی شهرستان مهران نیز برای رفاه حال مسافران و آسانسازی روند بازگشت زائران، تا پنج روز پس از اربعین به خدمترسانی خود ادامه میدهند.
حقیقت در پایان با قدردانی از تلاشهای همه خادمان و دستاندرکاران موکبها، خاطرنشان کرد: با همکاری و هماهنگی همه دستگاهها و مشارکت گسترده مردم، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و این خدمترسانی، خاطرهای ماندگار از مهماننوازی مردم ایلام در ذهن زوار باقی بگذارد.
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