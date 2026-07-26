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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

مقابله با شبکه های زیرزمینی سقط جنین در سیستان و بلوچستان

مقابله با شبکه های زیرزمینی سقط جنین در سیستان و بلوچستان

زاهدان - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان، با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده سقط غیرقانونی جنین، این موضوع را یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضایی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز لکزایی، با تأکید بر ضرورت مقابله با پدیده «سقط غیرقانونی جنین»، این موضوع را یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضایی استان دانست و بر لزوم برخورد با شبکه‌های توزیع غیرقانونی داروهای سقط جنین تأکید کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری ار وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: شرایط اقتصادی و تورم، برخی خانواده‌ها را به سمت این اقدام سوق داده است؛ متأسفانه به دلیل ماهیت پنهان این اقدامات، با یک «آمار سیاه» روبرو هستیم که دسترسی به ارقام قطعی و واقعی را دشوار کرده است.

وی با تفکیک قائل شدن میان سقط‌های درمانی و سقط‌های عمدی و غیرقانونی گفت: آنچه امروز دغدغه اصلی ماست، سقط‌های عمدی است که با مشارکت برخی افراد سودجو و مراکز عرضه‌کننده غیرمجاز دارو انجام می‌شود. این فرآیند، یک زنجیره سازمان‌یافته است که نیازمند اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و برخوردهای مقتدرانه قضایی است.

لکزایی افزود: رسالت اصلی ما در حوزه پیشگیری اجتماعی، فرهنگ‌سازی، مشاوره و تبیین ابعاد شرعی و قانونی این پدیده است؛ با این حال، با توجه به اهمیت صیانت از حیات و کاهش جرایم، پیشگیری کیفری و برخورد قانونی با مرتکبان را نیز در اولویت قرار داده‌ایم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان از برگزاری جلسات تخصصی با نهادهای امنیتی خبر داد و افزود: برای رصد دقیق و شناسایی عوامل پشت‌پرده و شبکه‌های فعال در این حوزه، نیازمند اشتراک‌گذاری داده‌ها و گزارش‌های دقیق دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستیم تا پیگیری‌های قضایی بعدی به‌صورت هدفمندتر دنبال شود.

لکزایی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، سازمان پزشکی قانونی تنها مرجع قانونی برای صدور مجوز سقط درمانی است و فرآیند قانونی آن، منوط به تایید تخصصی و رای قضات ویژه می باشد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه اصل بر «عدم سقط» است، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی از جمله دانشگاه علوم پزشکی، سازمان‌های امنیتی و قوه قضاییه، تنها راهکار مؤثر برای کنترل این پدیده است. ما مصمم هستیم تا با شناسایی مراکز و افراد دخیل در سقط‌های غیرقانونی، خلأهای نظارتی موجود در استان را برطرف کنیم.

کد مطلب 6899228

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