به گزارش خبرگزاری مهر، بابک مقدم از افتتاح آموزشگاه فنیوحرفهای انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی و سازندگان استان سیستان و بلوچستان با حضور مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان و معاون مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی گفت: هدف اصلی از راهاندازی این مرکز، تقویت مهارتآموزی در حوزه ساختوساز و فراهمکردن زمینه آموزش نیروهای متخصص برای پروژههای عمرانی استان است.
وی با اشاره اینکه انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی از سال ۱۳۵۴ فعالیت خود را آغاز کرده و تجربه گستردهای در حوزه پیمانکاری و ساختوساز دارد، تصریح کرد: این انجمن در رشتههایی مانند ابنیه، تأسیسات، راه و سایر حوزههای مرتبط، سالها با مسائل و نیازهای حرفهای این بخش درگیر بوده است.
مقدم با تأکید بر اینکه یکی از چالشهای اصلی کشور، فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیاز واقعی بازار کار است، بیان کرد: دانشآموختگان دانشگاهی در بسیاری از موارد بدون مهارت عملی کافی وارد بازار کار میشوند و همین مسئله ضرورت مهارتآموزی را دوچندان میکند. به گفته او، در یک دوره چهار ساله دانشگاهی، کسب همزمان دانش نظری و تجربه عملی بهطور کامل ممکن نیست و به همین دلیل، آموزشهای مهارتمحور پس از تحصیل اهمیت ویژهای پیدا میکند.
وی اظهار داشت: این آموزشگاه با همکاری ادارهکل آموزش فنیوحرفهای استان و با تمرکز بر آموزش مهارت به مهندسان، فنکاران و نیروهای فنی ماهر راهاندازی شده است.
وی تأکید کرد که سیستان و بلوچستان علاوه بر مهندسان و فنکاران، به نیروی فنی ماهر نیز نیاز جدی دارد و در حال حاضر بخشی از این نیروها از استانهای دیگر وارد استان میشوند.
عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی با اشاره به ظرفیتهای بالای سیستان و بلوچستان در بخشهای ساختوساز، معدن و سایر حوزههای توسعهای افزود: این استان جوانان مستعد و توانمندی دارد که اگر آموزش درست و مهارتمحور ببینند، میتوانند نقش مهمی در پیشرفت استان ایفا کنند.
به گفته وی، این موضوع علاوه بر ارتقای کیفیت پروژهها، در ایجاد اشتغال نیز اثرگذار خواهد بود.
وی درباره نقش دستگاههای همکار در این طرح نیز اظهار کرد: ادارهکل آموزش فنیوحرفهای استان و ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهادهای اصلی همکاریکننده در این مسیر بودهاند و در ادامه نیز نظام فنی و اجرایی استان، سازمان نظام مهندسی، شهرداریها، شرکتها و مجموعههای صنعتی میتوانند از ظرفیت این آموزشها بهرهمند شوند.
مقدم با بیان اینکه ساختوساز زیربنای توسعه است، گفت: انتظار میرود همه دستگاههای اجرایی از ظرفیت نیروهای آموزشدیده و مهارتمحور استفاده کنند تا کیفیت اجرای پروژهها افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت پراکنده برخی آموزشگاهها در استان افزود: آموزشگاههایی با تمرکز جدی بر مهارتورزی در حوزه ساختمان در استان وجود ندارد و این مرکز میتواند خلأ موجود را تا حدی جبران کند.
عضو هیئتمدیره انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران عمرانی، با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاههای مسئول از بهکارگیری نیروهای ماهر آموزشدیده تصریح کرد: لازم است در آینده توجه بیشتری به استفاده از نیروهای متخصص شود و حضور افراد غیرمتخصص در حوزه ساختوساز به حداقل برسد.
وی در پایان درباره شهریه دورههای آموزشی گفت: هزینه این دورهها قرار نیست بیشتر از حد معمول باشد و با توجه به اینکه مخاطبان اصلی این آموزشها، جویندگان کار و افراد با توان مالی متوسط یا پایین هستند، شهریهها بهگونهای محاسبه خواهد شد که متناسب با درآمد آنان باشد.
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