به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، این سرمها با هدف کمک به رفع مشکلاتی مانند خشکی، چینوچروک و لکهای پوستی طراحی شدهاند و امکان تولید آنها متناسب با نیازهای مختلف مصرفکنندگان نیز وجود دارد. مسئولان این شرکت معتقدند بهرهگیری از فناوری نانو در کنار تولید داخلی، میتواند ضمن ارتقای کیفیت محصولات، گزینهای رقابتی از نظر قیمت در اختیار بازار ایران قرار دهد.
رشد تقاضا برای محصولات مراقبت از پوست در سالهای اخیر، تولیدکنندگان را به سمت استفاده از فناوریهای نوین برای افزایش کیفیت و کارایی محصولات سوق داده است. عواملی مانند آلودگی هوا، تغییر سبک زندگی، استرس و استفاده روزانه از محصولات آرایشی، موجب شده بسیاری از افراد به دنبال راهکارهایی باشند که علاوه بر بهبود مشکلات پوستی، ماندگاری بیشتری نیز داشته باشند.
در این میان، فناوری نانوامولسیون بهعنوان یکی از روشهای پیشرفته در تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، امکان انتقال مؤثرتر ترکیبات فعال به لایههای پوست را فراهم میکند. کاهش اندازه ذرات در این فناوری، علاوه بر افزایش جذب مواد مؤثر، به حفظ پایداری فرمولاسیون و جلوگیری از کاهش کیفیت محصول در طول زمان کمک میکند.
شرکت دانشبنیان پلیمر پژوهان امیرکبیر با تمرکز بر این فناوری، نسل جدیدی از سرمهای مراقبت از پوست را تولید کرده است. این محصولات با استفاده از ساختار نانوامولسیون طراحی شدهاند و به گفته این شرکت، میتوانند در بهبود مشکلاتی مانند چینوچروک، خشکی و لکهای پوستی عملکرد مؤثرتری نسبت به محصولات متداول داشته باشند.
یکی از ویژگیهای این محصولات، امکان تنظیم و سفارشیسازی فرمولاسیون بر اساس نیاز مصرفکنندگان است. این رویکرد، شرایطی را فراهم کرده تا مشتریان بتوانند محصولاتی متناسب با نیازهای خود دریافت کنند؛ در حالی که کیفیت آنها با نمونههای خارجی قابل رقابت بوده و قیمتشان به برندهای داخلی نزدیک است.
این شرکت برای عرضه محصولات خود از روشهای مختلفی استفاده میکند که شامل فروش مستقیم از طریق وبسایت، عرضه در داروخانهها و فروشگاههای اینترنتی و همچنین برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی در حوزه مراقبت از پوست است.
برنامههای توسعهای این مجموعه نیز بر گسترش سبد محصولات، دریافت مجوزهای لازم برای تولید فرآوردههای جدید، توسعه برندهای زیرمجموعه و حضور در بازارهای بینالمللی متمرکز است. این اقدامات با هدف افزایش سهم محصولات دانشبنیان ایرانی در بازار محصولات مراقبت از پوست و کاهش وابستگی به نمونههای وارداتی دنبال میشود.
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