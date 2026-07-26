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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

امضای قرارداد با ۲ باشگاه ممنوع است/ محرومیت برای کشتی‌گیران متخلف

امضای قرارداد با ۲ باشگاه ممنوع است/ محرومیت برای کشتی‌گیران متخلف

رئیس سازمان لیگ کشتی با تأکید بر لزوم رعایت مقررات نقل‌وانتقالات گفت: کشتی‌گیران تحت هیچ شرایطی نباید همزمان با دو باشگاه قرارداد امضا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، حمید یاری درباره شرایط کشتی‌گیران برای حضور در لیگ کشتی اظهار کرد: تمام برنامه‌ریزی‌های سازمان لیگ بر پایه نظم، شفافیت و اجرای دقیق آیین‌نامه انجام می‌شود. رعایت قوانین برای همه باشگاه‌ها و کشتی‌گیران الزامی است و هیچ‌کس از این چارچوب مستثنا نخواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران افزود: حضور و تداوم حمایت اسپانسرها، یکی از ارکان اصلی موفقیت لیگ است. اگر کشتی‌گیری همزمان با چند باشگاه وارد مذاکره یا قرارداد شود، علاوه بر ایجاد اختلافات حقوقی، اعتبار مسابقات و اعتماد حامیان مالی نیز خدشه‌دار خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی تصریح کرد: هرگونه توافق یا قرارداد خارج از فرآیند رسمی، از نظر آیین‌نامه فدراسیون فاقد اعتبار است و تنها قرارداد ثبت‌شده در سامانه جامع کشتی، ملاک رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد بود.

یاری با هشدار نسبت به عواقب تخلفات قراردادی گفت: در صورت اثبات امضای قرارداد همزمان با دو باشگاه، کشتی‌گیر از حضور در لیگ محروم خواهد شد. اجرای قاطع مقررات برای صیانت از حقوق باشگاه‌ها، کشتی‌گیران، حامیان مالی و حفظ اعتبار لیگ ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه باشگاهی نسبت به بدعهدی یک کشتی‌گیر شکایت داشته باشد، موضوع در کمیته انضباطی فدراسیون بررسی می‌شود و در صورت احراز تخلف، با کشتی‌گیر خاطی برخورد و با محرومیت مواجه خواهد شد.

یاری اظهار داشت: برگزاری منظم این لیگ با حضور تیم‌های بزرگ، دستاورد ارزشمندی برای کشتی کشور است و کشتی‌گیران، مربیان و باشگاه‌ها باید برای حفظ، تقویت و توسعه این سرمایه مهم، نهایت تلاش خود را به کار بگیرند.

کد مطلب 6899343
سیده فرزانه شریفی

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