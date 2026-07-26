به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، حمید یاری درباره شرایط کشتیگیران برای حضور در لیگ کشتی اظهار کرد: تمام برنامهریزیهای سازمان لیگ بر پایه نظم، شفافیت و اجرای دقیق آییننامه انجام میشود. رعایت قوانین برای همه باشگاهها و کشتیگیران الزامی است و هیچکس از این چارچوب مستثنا نخواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اعتماد سرمایهگذاران افزود: حضور و تداوم حمایت اسپانسرها، یکی از ارکان اصلی موفقیت لیگ است. اگر کشتیگیری همزمان با چند باشگاه وارد مذاکره یا قرارداد شود، علاوه بر ایجاد اختلافات حقوقی، اعتبار مسابقات و اعتماد حامیان مالی نیز خدشهدار خواهد شد.
رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتی تصریح کرد: هرگونه توافق یا قرارداد خارج از فرآیند رسمی، از نظر آییننامه فدراسیون فاقد اعتبار است و تنها قرارداد ثبتشده در سامانه جامع کشتی، ملاک رسیدگی و تصمیمگیری خواهد بود.
یاری با هشدار نسبت به عواقب تخلفات قراردادی گفت: در صورت اثبات امضای قرارداد همزمان با دو باشگاه، کشتیگیر از حضور در لیگ محروم خواهد شد. اجرای قاطع مقررات برای صیانت از حقوق باشگاهها، کشتیگیران، حامیان مالی و حفظ اعتبار لیگ ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه باشگاهی نسبت به بدعهدی یک کشتیگیر شکایت داشته باشد، موضوع در کمیته انضباطی فدراسیون بررسی میشود و در صورت احراز تخلف، با کشتیگیر خاطی برخورد و با محرومیت مواجه خواهد شد.
یاری اظهار داشت: برگزاری منظم این لیگ با حضور تیمهای بزرگ، دستاورد ارزشمندی برای کشتی کشور است و کشتیگیران، مربیان و باشگاهها باید برای حفظ، تقویت و توسعه این سرمایه مهم، نهایت تلاش خود را به کار بگیرند.
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