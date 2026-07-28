  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

کشتی فرنگی نوجوانان جهان - آذربایجان

۳ کشتی‌گیر راهی نیمه نهایی شدند/ ۲ فرنگی کار در انتظار شانس مجدد

۳ کشتی‌گیر راهی نیمه نهایی شدند/ ۲ فرنگی کار در انتظار شانس مجدد

در رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان به میزبانی آذربایجان سه کشتی‌گیر راهی نیمه نهایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های ۵ وزن دوم کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر باکو کشور آذربایجان در حال برگزاری است.

نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، آرمین اسماعیلی در دور نخست ۹ بر ۱ کرم درمان از ترکیه را شکست داد. وی در دور دوم پاکیتژان از قزاقستان را با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب کرد و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، احمد بدرالدینی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۴ بر ۶ ایپک از ترکیه را شکست داد. وی در ادامه مقابل وادیم تاریلونگا از مولداوی با نتیجه ۶ بر ۶ شکست خورد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار نهایی باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا طهماسب‌پور در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر پاولوس تسنتیدیس از یونان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۱ چودهاری از هند را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. طهماسب پور در این مرحله هاناموری از ژاپن را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، اسماعیل ظاهردوست در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۴ از سد لوکا زلیچ از صربستان گذشت. وی در دور دوم دیمیتریوس ساراپیس از یونان را با نتیجه ۱۱ بر ۱ مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه یافت. ظاهردوست در این مرحله کودیرجون فوزیلوف از ازبکستان را با نتیجه ۱۳ بر ۴ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیررضا مهری پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۲ و ضربه فنی مقابل یوسی‌یف از اوکراین شکست خورد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

کد مطلب 6901953
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها