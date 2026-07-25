به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به آغاز لیگ برتر کشتی در فصل ۱۴۰۵، تعداد تیم‌های اعلام آمادگی کرده برای حضور در این رقابت‌ها رو به افزایش است؛ اتفاقی که می‌تواند برای کشتی ایران و به خصوص کشتی فرنگی نویدبخش باشد. سال گذشته در جریان مسابقات لیگ برتر، تنها ۶ تیم حضور داشتند که استقلال قم قهرمان لیگ برتر کشتی فرنگی شد.

در حالی که پیش از این حضور تیم‌های استقلال تهران، بانک شهر، دانشگاه آزاد اسلامی و سپاهان اصفهان در لیگ برتر کشتی فرنگی قطعی شده، انتظار می‌رود در روزهای آینده تیم‌های دیگری نیز به جمع مدعیان اضافه شوند. افزایش تعداد تیم‌های حاضر، یکی از اهداف فدراسیون کشتی برای تقویت لیگ برتر بوده و به نظر می‌رسد این برنامه به تدریج در حال تحقق است.

لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره) در فصل ۱۴۰۵ از نیمه نخست شهریورماه آغاز خواهد شد.