به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از ۸ تا ۱۱ مهرماه در شهر ناگویای ژاپن برگزار میشود. امسال برخلاف دورههای گذشته، مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ناگویا پیش از رقابتهای قهرمانی جهان برگزار خواهد شد و ملیپوشان کمتر از یک ماه بعد، از ۲ تا ۱۰ آبان باید در مسابقات جهانی به میدان بروند.
ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای مسابقات جهانی نیز مشخص شده است. پیام احمدی در ۵۵ کیلوگرم، علی احمدیوفا در ۶۰ کیلوگرم، مهدی کشتکار در ۶۳ کیلوگرم، سعید اسماعیلی در ۶۷ کیلوگرم، دانیال سهرابی در ۷۲ کیلوگرم، علی اسکو در ۷۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در ۸۲ کیلوگرم، علیرضا مهدی در ۸۷ کیلوگرم، هادی ساروی در ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در ۱۳۰ کیلوگرم نمایندگان ایران خواهند بود.
پس از پایان چهار تورنمنت رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی در سال ۲۰۲۶ که به میزبانی کرواسی، آلبانی، مغولستان و مجارستان برگزار شد، جایگاه نهایی فرنگیکاران در ردهبندی اوزان دهگانه مشخص شد؛ ردهبندیای که در آن هیچیک از نمایندگان ایران موفق به کسب رتبه نخست وزن خود نشدند.
در میان قهرمانان جهان، شرایط نیز چندان به سود ایران پیش نرفته است. سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمدهادی ساروی و امین میرزازاده که در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ روی سکوی نخست ایستاده بودند، اکنون صدرنشین اوزان خود نیستند. در این میان، غلامرضا فرخی با سقوطی محسوس به جایگاه ششم وزن ۸۲ کیلوگرم رسیده است.
سعید اسماعیلی نیز به دلیل غیبت در رقابتهای رنکینگ سال ۲۰۲۶، جایگاه خود را از دست داده و اکنون در رده چهارم قرار دارد. در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امین میرزازاده همچنان در جایگاه دوم رنکینگ قرار دارد، اما او نماینده ایران در مسابقات جهانی نخواهد بود. فردین هدایتی، ملیپوش جوان سنگینوزن ایران، بدون داشتن رنک راهی رقابتهای جهانی آستانه میشود؛ کشتیگیری که بسیاری او را یکی از مدعیان جدی کسب مدال طلای این دوره از مسابقات میدانند.
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