به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان زیر ۱۷ سال از ۲۷ جولای تا ۲ اوت (۵ تا ۱۱ مرداد) در شهر باکو جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی پیش از آغاز این مسابقات، رقابت تیم‌های ایران، آمریکا و روسیه را مهم‌ترین نبرد برای کسب عنوان قهرمانی کشتی آزاد دانست و نوشت: آمریکا سال گذشته در روز پایانی با بازگشتی دراماتیک موفق شد ایران را پشت سر بگذارد و قهرمان شود. روسیه نیز که سال گذشته امتیاز تیمی نداشت، امسال با ترکیبی قدرتمند به مسابقات بازمی‌گردد.

در این گزارش آمده است که ایران چهار قهرمان آسیا را در ترکیب خود دارد، اما برای کسب عنوان قهرمانی تیمی باید برخلاف سال گذشته عملکرد بهتری ارائه کند؛ چرا که در رقابت‌های سال ۲۰۲۵ آتن موفق به کسب حتی یک مدال طلا نشد.

اتحادیه جهانی در ادامه به بررسی شانس مدعیان در هر ۱۰ وزن پرداخت و درباره نمایندگان ایران نوشت:

۴۵ کیلوگرم: مهدی دمرچلی، قهرمان آسیا، یکی از مدعیان اصلی کسب مدال طلا خواهد بود.

۴۸ کیلوگرم: امیرعلی راغب، نایب‌قهرمان آسیا، در جمع مدعیان این وزن قرار دارد.

۵۱ کیلوگرم: بنیامین آشفته، قهرمان آسیا، از رقبای اصلی ابراهیم حسن‌اف آذربایجانی برای کسب مدال طلا محسوب می‌شود.

۵۵ کیلوگرم: آرمان الهی، قهرمان آسیا، یکی از شانس‌های اصلی این وزن معرفی شده است.

۶۰ کیلوگرم: اتحادیه جهانی از این وزن به عنوان یکی از دشوارترین اوزان مسابقات یاد کرده و ازبکستان، روسیه، هند و آمریکا را مهم‌ترین مدعیان دانسته است.

۶۵ کیلوگرم: سام ارشد، نماینده ایران، مهم‌ترین رقیب آرسنی کیکینیو از آمریکا معرفی شده است.

۷۱ کیلوگرم: رضا شمسی‌پور در کنار نمایندگان قزاقستان، بلغارستان و روسیه از مدعیان این وزن است.

۸۰ کیلوگرم: امیرعلی فراستی، قهرمان آسیا، پس از عملکرد مقتدرانه در مسابقات قهرمانی آسیا، از شانس‌های جدی کسب مدال طلا به شمار می‌رود.

۹۲ کیلوگرم: رضا عیسی‌زاده نماینده ایران در جمع مدعیان این وزن قرار دارد.

۱۱۰ کیلوگرم: امیرحسین اسماعیلی، نایب‌قهرمان آسیا، یکی از چهره‌های مطرح سنگین‌وزن این رقابت‌ها خواهد بود.