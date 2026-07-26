حسین یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد امام شهیدان و شهدای جنگ با استکبار، اظهار کرد: پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی هرساله از شهرها و روستاهای اطراف به ویژه کاشان، دلیجان و آران و بیدگل به سوی مشهد اردهال، کربلای ایران انجام می شود.

وی با بیان اینکه هرساله شاهد شکوه بیشتر مراسم اربعین در آستان حضرت سلطانعلی(ع) هستیم، ابراز کرد: مراسم اربعین در مشهد اردهال، بزرگترین و باشکوه ترین مراسم منطقه در این ایام می باشد که جاماندگان کربلای حسینی به آستان مقدس شهید اردهال مشرف می شوند.

مدیر اجرایی آستان مقدس شهید اردهال حضرت سلطانعلی بن امام محمدباقر(ع) با تاکید به اینکه تدابیر لازم برای مسائل امنیتی، ترافیکی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و خدماتی اتخاذ شده است، تصریح کرد: برنامه‌های تبلیغی برای معرفی نخستین سفیر و شهید اهل بیت(ع) در ایران نیز پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه هیئات مذهبی نقش بسزایی در شکوه این مراسم دارند، خاطرنشان کرد: مواکب پس‌از اخذ مجوز از اداره تبلیغات اسلامی کاشان و تاییدیه پاسگاه انتظامی اردهال، به مدیریت آستان مراجعه و جانمایی از سوی این آستان انجام شود.

یزدی با بیان اینکه ۱۵ اتوبوس و هفت ون از سوی شهرداری کاشان از ساعت شش صبح از میدان ۱۵ خرداد به سمت آستان مقدس علی بن باقر(ع) زائران را منتقل می‌کنند، تصریح کرد: ساعت ۱۴ اتوبوس‌ها و ساعت ۱۶ ون‌ها و ۲۰:۳۰ نیز تعداد محدودی اتوبوس برای برگشت زائران پیش‌بینی شده است.

وی از برقراری محدودیت تردد خودرویی در مشهد اردهال خبر داد و تاکید کرد: برای زائران سالمند و سایر زائران ناتوان وسیله نقلیه جهت جا به جایی پیش‌بینی شده است و پارکینگ‌ها نیز برای استقرار وسایل نقلیه زائران در نظر گرفته شده است.

‌مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده علی ابن امام باقر(ع) افزود: مسیر پیاده‌روی زائران از کاشان آران و بیدگل، جوشقان ، استرک، چنار به سمت حسنارود، روستای علوی، باریکرسف و از دلیجان و نیاسر و برخی روستاها مانند نشلج و خاوه و دیگر روستاها مستقیما به سمت آستان مقدس حضرت علی ابن امام باقر(ع) پیش‌بینی شده است و اهالی روستای ازناوه نیز از دره قتلگاه به آستان مقدس مشرف می‌شوند.