نخستین پارک تغییر اقلیم کشور در کاشان ایجاد می شود

حمیدرضا ممیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مباحث حوزه ساماندهی سیما و منظر شهری نیازمند برنامه ریزی است؛ در بخش مبلمان شهری، طرح ها باید منطبق با اصالت ها و هویت تاریخی باشد. از این رو در حال برنامه ریزی با کمک مجموعه های دانشگاهی برای برگزاری جشنواره مبلمان شهری هستیم تا در حوزه بافت تاریخی طرح های فاخر ارائه شود.

وی با بیان اینکه در بحث ساماندهی فضاهای تبلیغاتی هم در حال برنامه ریزی هستیم تا این فضاها تبدیل به المان شهری شود و فضاهای نازیبا ساماندهی شود، ابراز کرد: کمیته نما از چندماه گذشته در سازمان سیما و منظر فعال شده و با کمک مجموعه دانشگاهی در تلاش هستیم تا برخی از محورهای گردشگری را ضابطه مند کنیم و از اجرای نماهایی که متناسب و متناجس با هویت شهر نیست جلوگیری کنیم.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کاشان با اشاره به اینکه در تفاهم نامه ای که با دانشگاه تهران منعقد شد، زمینه برای ایجاد نخستین پارک تغییر اقلیم کشور در کاشان فراهم گردید، تصریح کرد: این اقدام با مشارکت این دانشگاه، یونسکو و اداره هواشناسی محقق خواهد شد.

به گفته وی، تفاهم نامه تاسیس این پارک یک ماه گذشته در قالب تفاهم نامه سه جانبه میان دانشگاه تهران، فرمانداری ویژه و کمیسیون ملی یونسکو با مشارکت و همراهی سازمان سیما و منظر و اداره هواشناسی کاشان منعقد شد و با احتمال زیاد دبیرخانه آن را اداره هواشناسی کاشان میزبانی خواهد کرد.

ممیز با بیان اینکه تغییر اقلیم باید در انتخاب سبک معماری و زندگی شهری لحاظ شده و مواد و مصالح متناسب آن انتخاب شود، خاطرنشان کرد: موضوع المان های شهری متناسب با هویت تاریخی فرهنگی کاشان در فعالیت های کمیته هنرهای شهری دنبال می شود و ساخت چندین نمونه از آن در دستور اجرا قرار دارد.

وی افزود: سازمان سیما و منظر در دو سال اخیر انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های معتبر کشور مانند دانشگاه های کاشان، تهران، صنعتی اصفهان، هنر تهران، هنر و معماری اصفهان و اخیرا هنر ایران را مورد توجه قرار داده تا از تجارب علمی اساتید و تحقیقات دانشجویان در موضوعات هنرهای شهری، پایش فضای سبز، نما، احجام و المان های هویت ساز بهره ببرد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کاشان گفت: کاشان به عنوان شهر خلاق معماری و مقصد گردشگری در سایه این ارتباطات با نهادهای علمی می تواند موضوعات هنری را به شکلی مطلوب پیش ببرد و این هم افزاری در احیای بافت تاریخی هم تاثیرگذار است.