به گزارش خبرنگار مهر، فرمانداری ویژه ری با صدور اطلاعیهای از اجرای عملیات خنثیسازی و امحاء کنترلشده مهمات عملنکرده در محدوده پیرامونی بخش خاوران خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، این عملیات امروز یکشنبه چهارم مردادماه از ساعت ۹ تا ۱۲ توسط تیمهای تخصصی خنثیسازی و با رعایت کامل ضوابط فنی و ایمنی انجام خواهد شد.
فرمانداری ویژه شهرستان ری با اشاره به احتمال شنیده شدن صدای انفجار در زمان اجرای عملیات، اعلام کرد: این صدا ناشی از عملیات کنترلشده امحاء مهمات است و هیچگونه خطری شهروندان را تهدید نمیکند.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیههای مرتبط با این عملیات را تنها از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.
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