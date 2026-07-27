اعزام ۶۸۱۳ زائر یزدی با ۱۶۷ ناوگان مسافربری به مرزهای اربعینی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رستگاری، ظهر دوشنبه در نشست کمیته حمل‌ونقل ستاد اربعین استان یزد با ارائه گزارش آماری از عملیات اعزام‌ها بیان کرد: از ۲۵ تیرماه تا سوم مرداد، مجموعاً ۶۸۱۳ زائر حسینی از استان یزد در قالب ۱۶۷ سفر مسافربری به سمت مرزهای خروجی کشور منتقل شده‌اند.

رستگاری با تشریح جزئیات توزیع زائران در پایانه‌های مرزی، اظهار داشت: برخلاف سال گذشته که تردد زائران میان سه مرز مهران، چذابه و شلمچه توزیع شده بود، امسال تمایل زائران به عبور از مرز مهران افزایش چشمگیری یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد ادامه داد: این پایانه با اعزام ۴۷۰۹ مسافر طی ۱۲۰ سفر، سهم ۷۰ درصدی از کل زائران اعزامی استان را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین افزود: پایانه مرزی شلمچه نیز میزبان ۱۱۲۰ زائر در قالب ۲۵ سفر و پایانه چذابه نیز پذیرای ۹۸۴ مسافر طی ۲۲ سفر بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل یزد در ادامه با تأکید بر اولویت مطلق سلامت زائران، سیاست‌های سختگیرانه در برخورد با ناوگان ناایمن را اعلام کرد و گفت: سلامت زائران خط قرمز ماست؛ اتوبوس‌های فاقد معاینه فنی حتی با وجود مجوزهای اربعینی، مطلقاً اجازه تردد نخواهند داشت و لغو سفر یک ناوگان، هرگز با به خطر افتادن جان مسافران قابل مقایسه نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برنامه‌ریزی برای مدیریت موج بازگشت زائران خبر داد و بر استقرار سریع نیروهای اورژانس در پایانه مسافربری غدیر، تأمین ناوگان جایگزین در مرزها از طریق هماهنگی با صنایع استان و نظارت بر رفتار اخلاقی و شرعی رانندگان از جمله توقف جهت اقامه نماز تأکید کرد.

رستگاری از آمادگی واحدهای امدادی استان خبر داد و گفت: بر این اساس، سازمان اورژانس یزد یک دستگاه اتوبوس-آمبولانس و ۵ دستگاه آمبولانس، و جمعیت هلال‌احمر نیز ۶ دستگاه آمبولانس به همراه ۱۲۰ نیروی امدادگر داوطلب را جهت خدمت‌رسانی در مرز مهران و خاک عراق مستقر کرده‌اند.