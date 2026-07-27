به گزارش خبرنگار مهر، کبدی در سال‌های اخیر به یکی از رشته‌های مدال‌آور ایران در بازی‌های آسیایی تبدیل شده و همواره یکی از امیدهای کاروان ورزش کشور برای کسب سکو بوده است. اوج افتخار کبدی ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا برمی‌گردد جایی که تیم ملی بانوان با شکست هند برای نخستین بار در تاریخ این رشته به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست یافت و به سال‌ها سلطه هند پایان داد. حالا با انجام مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کبدی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا تیم ملی بانوان ایران در گروه A باید به مصاف تیم‌های قدرتمند هند، بنگلادش و ژاپن برود. گروهی دشوار که صعود از آن نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر رسیدن به نیمه‌نهایی و فینال خواهد داشت.

غلامرضا مازندرانی مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قرعه‌کشی رقابت‌های کبدی بازی‌های آسیایی اظهار کرد: با توجه به اینکه تیم ملی بانوان ایران در دوره گذشته به مقام سومی بازی‌های آسیایی دست پیدا کرده بود پیش‌بینی می‌کردیم در مرحله گروهی با یکی از دو تیم قدرتمند هند یا چین‌تایپه هم‌گروه شویم. بنابراین قرعه فعلی چندان دور از انتظار نبود.

وی افزود: برای رسیدن به فینال و قهرمانی در هر صورت باید یکی از این دو تیم را شکست دهیم. اگر بتوانیم در مرحله گروهی پیروز شویم مسیر صعود به فینال برای ما هموارتر خواهد شد اما در صورت ناکامی باید در مرحله پلی‌آف مقابل چین‌تایپه قرار بگیریم که کار را دشوارتر می‌کند. به همین دلیل موفقیت مقابل یکی از مدعیان اجتناب‌ناپذیر است.

مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان درباره آخرین وضعیت آماده‌سازی تیم گفت: امیدواریم در دو ماه باقی‌مانده تا آغاز مسابقات بازیکنان به شرایط ایده‌آل برسند و با بهترین کیفیت در بازی‌های آسیایی حاضر شوند اما یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما برگزار نشدن بازی‌های تدارکاتی است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قرار بود تا پایان تیرماه حداقل یک اردوی برون‌مرزی و چند دیدار تدارکاتی برگزار شود ولی این برنامه هنوز عملی نشده است. فدراسیون در حال رایزنی با کشورهای مختلف است اما تیم‌هایی مانند هند که رقیب مستقیم ایران محسوب می‌شوند تمایلی به برگزاری بازی دوستانه ندارند زیرا معتقدند این مسابقات می‌تواند به آنالیز فنی تیم‌شان منجر شود. در مقابل احتمال همکاری تیم‌هایی مانند بنگلادش بیشتر است و امیدواریم این مذاکرات به نتیجه برسد.

مازندرانی با تأکید بر اهمیت زمان‌بندی این دیدارها اظهار داشت: اگر قرار باشد بازی تدارکاتی برگزار شود باید حداکثر طی دو هفته آینده انجام شود تا کادر فنی فرصت کافی برای بررسی نقاط ضعف و برطرف کردن آنها در اردوهای پایانی داشته باشد. برگزاری مسابقه تدارکاتی در ماه آخر عملاً سود فنی چندانی برای تیم نخواهد داشت.

وی با اشاره به تفاوت شرایط تیم‌های ملی بانوان و آقایان گفت: بازیکنان تیم ملی مردان به دلیل حضور مستمر در مسابقات بین‌المللی و تجربه بالای رقابت با بهترین‌های جهان در لیگ هند از آمادگی و تجربه بیشتری برخوردارند اما شرایط در بخش بانوان متفاوت است.

مشاور فنی تیم ملی کبدی بانوان ادامه داد: مسابقات بانوان در سال‌های اخیر محدود بوده و از سوی دیگر ترکیب تیم نسبت به بازی‌های آسیایی و حتی مسابقات جهانی گذشته بیش از ۵۰ درصد تغییر کرده است. تیم جوان‌تر شده و طبیعی است که بازیکنان کم‌تجربه‌تر باشند؛ بنابراین نیاز به بازی‌های تدارکاتی برای بانوان به مراتب بیشتر و ضروری‌تر است.

وی در پایان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی وزارت ورزش و فدراسیون کبدی گفت: جلسات متعددی برای فراهم شدن شرایط اعزام تیم برگزار شده ولی به دلیل شرایط موجود تاکنون هیچ کشوری برای حضور در ایران اعلام آمادگی نکرده و اعزام تیم به خارج از کشور نیز نیازمند تأمین بودجه و هماهنگی‌های بین‌المللی است. با این حال امیدواریم طی روزهای آینده اتفاقات مثبتی رخ دهد تا تیم ملی بانوان با آمادگی کامل راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شود.