به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن نیکومنش در تشریح جزئیات این حادثه با بیان اینکه نیروها همچنان در محل حادثه حضور داشته و در حال امدادرسانی و پاک‌سازی محل هستند، اعلام کرد: این سانحه در ساعات اولیه بامداد امروز، حواله ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه، در مسیر جاده‌ای مشهد به سمت فریمان به وقوع پیوسته است.

وی با بیان اینکه پس از اعلام حادثه به آتش‌نشانی فریمان نیروهای آتش‌نشانی برای کنترل وضعیت و عملیات امدادرسانی بلافاصله به محل اعزام شدند، اظهار کرد: راننده تانکر حمل گاز مایع که مردی ۴۰ ساله بوده، در پی این واژگونی جان خود را از دست داده است.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فریمان در توضیح چرایی وقوع این حادثه گفت: طبق بررسی‌های اولیه، راننده تانکر در حین حرکت دچار خواب‌آلودگی شده است. راننده پس از عبور از پل، کنترل خودرو را از دست داده، به سمت شانه خاکی منحرف شده و در نهایت خودرو دچار واژگونی و چپ‌شدگی گردیده است.

وی افزود: این حادثه با همکاری نیروهای آتش‌نشانی ایستگاه فرهادگرد مدیریت شده است و تیم‌های امدادی از لحظه رسیدن به محل، بر روی مهار خطرات احتمالی تمرکز داشتند.

مسئول آتش‌نشانی فریمان در ادامه به ابعاد خطرناک این حادثه اشاره و اظهار کرد: این تانکر حامل حجم بسیار بالایی از گاز مایع (LPG) بوده است. این تانکر حامل ۲۲ هزار مترمکعب گاز مایع بود که راننده قصد داشت آن را از مسیر شهرستان به سمت مرز دوغارون منتقل کند. با توجه به این حجم عظیم از سوخت در تانکر واژگون شده، احتمال وقوع یک انفجار مهیب و گسترده بسیار بالا بود.

نیکومنش با تشریح روند عملیات امدادی گفت: نیروهای آتش‌نشانی به محض رسیدن به محل، با اولویت اصلی یعنی جلوگیری از وقوع انفجار، اقدام به ایمن‌سازی محیط کردند. با انجام عملیات‌های کنترل دما و مهار گازهای نشت کرده، خوشبختانه از وقوع انفجار در محل جلوگیری شد. پس از انجام عملیات‌های ایمن‌سازی و رهاسازی، پیکر راننده از خودرو خارج و جهت انجام تشریفات قانونی به مقامات انتظامی تحویل داده شد.

مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرستان فریمان با تأکید بر اهمیت مدیریت خستگی در رانندگی، خطاب به رانندگان هشدار داد: ‌آلودگی در حین رانندگی، یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز حوادث جاده‌ای در جاده‌های بین‌شهری است.