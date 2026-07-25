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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

واژگونی پیکان وانت در جاده کنویست؛ راننده جوان جان باخت 

واژگونی پیکان وانت در جاده کنویست؛ راننده جوان جان باخت 

مشهد- مدیر منطقه ۳ عملیات آتش‌نشانی مشهد گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان وانت در جاده کنویست به سمت روستای شرشر، منجر به فوت راننده جوان این خودرو شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم حسن عظمیان اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان وانت در جاده کنویست به سمت روستای شرشر، منجر به فوت راننده جوان این خودرو شد. این حادثه ساعت ۱۳:۵۰ امروز (۳ مردادماه ۱۴۰۵) به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای نجات تخصصی از ایستگاه ۴۹ و یک دستگاه خودروی پیشگیری از ایستگاه ۴۱ به محل اعزام شدند.

مدیر منطقه ۳ عملیات آتش‌نشانی مشهد افزود: متأسفانه در این حادثه، راننده خودرو که جوانی حدودا ۲۹ ساله بود، در دم جان باخته و تلاش تیم‌های امدادی برای نجات وی بی‌نتیجه ماند.

وی تصریح کرد: همکاران آتش‌نشان ضمن ایمن‌سازی محل حادثه و جلوگیری از حوادث ثانویه، پیکر بی‌جان این جوان را با رعایت کامل اصول ایمنی از خودرو خارج و در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.

عظمیان در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار این جوان، گفت: علت حادثه در دست بررسی است.

کد مطلب 6898750

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