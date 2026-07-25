واژگونی پیکان وانت در جاده کنویست؛ راننده جوان جان باخت 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد سوم حسن عظمیان اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه خودروی پیکان وانت در جاده کنویست به سمت روستای شرشر، منجر به فوت راننده جوان این خودرو شد. این حادثه ساعت ۱۳:۵۰ امروز (۳ مردادماه ۱۴۰۵) به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله نیروهای نجات تخصصی از ایستگاه ۴۹ و یک دستگاه خودروی پیشگیری از ایستگاه ۴۱ به محل اعزام شدند.

مدیر منطقه ۳ عملیات آتش‌نشانی مشهد افزود: متأسفانه در این حادثه، راننده خودرو که جوانی حدودا ۲۹ ساله بود، در دم جان باخته و تلاش تیم‌های امدادی برای نجات وی بی‌نتیجه ماند.

وی تصریح کرد: همکاران آتش‌نشان ضمن ایمن‌سازی محل حادثه و جلوگیری از حوادث ثانویه، پیکر بی‌جان این جوان را با رعایت کامل اصول ایمنی از خودرو خارج و در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.

عظمیان در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدار این جوان، گفت: علت حادثه در دست بررسی است.