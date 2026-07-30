شستشوی برگ گیاهان پس از وزش باد ضروری است

سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت آب و هوا و تاثیر آن بر کشاورزی، گفت: بر اساس تحلیل آخرین وضعیت هواشناسی، طی ۴ روز آینده در اکثر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است و در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت.
وی افزود: طی روزهای آخر هفته جاری در برخی نقاط واقع در دامنههای شمالی البرز و سواحل دریای خزر و طی ساعات بعد از ظهر در ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب فارس ارتفاعات جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید گاهی همراه گرد و خاک رخ میدهد.
وی ادامه داد: طی ۲ روز آینده در سواحل شمالی، شمال غرب و دامنههای جنوبی البرز کاهش نسبی دما انتظار میرود.
وی اضافه کرد: همچنین گفتنی است، طی ۲ روز آینده دریای خزر و شرق دریای عمان مواج خواهد بود.
سردترین و گرمترین مناطق کشور
غلامی درباره تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته در استانهای کشور اظهار کرد: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا پنجم مرداد
ماه سال جاری ۲۳۱.۴ میلیمتر گزارش میشود. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۳۲.۴ میلیمتر بوده که بارش سال جاری ۷۴.۷ درصد بیشتر از سال گذشته است.
وی یادآور شد: همچنین میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۲۷ میلیمتر بوده و بارش سال جاری ۱.۹ درصد بیشتر از بلند مدت گزارش میشود.
این کارشناس هواشناسی اعلام کرد: بیشترین میزان بارش در هفته چهل و
چهارم متعلق به منطقه کلاردشت استان مازندران به میزان ۳۹ میلیمتر بوده است. گرمترین منطقه شوش استان خوزستان به میزان ۴۸.۵
درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان ۹ درجه سلسیوس بوده است.
توصیه به کشاورزان
غلامی در خصوص توصیههای هواشناسی کشاورزی طی روزهای آینده یادآور شد: بر اساس پیشبینی روزهای آینده، بادهای شدید میتواند به سازههای گلخانهها آسیب برساند بنابراین، اطمینان حاصل شود که پوششها و سازههای نگهدارنده در وضعیت استواری قرار دارند.
وی افزود: به دلیل احتمال وزش باد شدید و وجود گرد و غبار به هیچ عنوان در این روز اقدام به پاشش سموم و علفکشها نشود.
این کارشناس هواشناسی در بخش کشاورزی با بیان اینکه باد باعث پخش شدن نامتعادل سموم میشود، ادامه داد: گرد و غبار موجب مسدود شدن روزنههای برگ گیاهان شده و در صورت امکان بعد از تمام شدن گرد و غبار از سیستمهای آبیاری برای شستشوی برگها استفاده شود تا فتوسنتز گیاه مختل نشود.
غلامی همچنین اضافه کرد: در مناطق موردنظر که احتمال رگبار وجود دارد از سیستمهای زهکشی مناسب اطمینان حاصل کنیم تا از غرقابی شدن موضعی خاکها جلوگیری شود و رگبار ناگهانی در ساعات بعد از ظهر میتواند باعث شستن برخی کودهای سطحی شود. به همین دلیل در برنامهریزی کوددهی، دقت لازم از سوی کشاورزان ضروری است.
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