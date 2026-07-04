به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا ظهرشنبه در جلسه هماهنگی برپایی مراسم رهبر شهید از اجرای برنامهریزیهای گسترده برای میزبانی از زائران و عزادارانی خبر داد که در روزهای آینده از مسیر مازندران عبور خواهند کرد و اظهار داشت: با هماهنگی میان دستگاههای مسئول، شرایط لازم برای ارائه خدمات مناسب به این افراد فراهم شده است.
اسکندرنیا با بیان اینکه مجموعه دستگاههای اجرایی، نیروهای انتظامی، شهرداری و سایر نهادهای خدماترسان در حالت آمادهباش قرار دارند، افزود: مدیریت ترافیک شهری، ساماندهی مسیرهای تردد، ایجاد ایستگاههای پذیرایی و تأمین امکانات رفاهی از جمله اقداماتی است که برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مختلف خاطرنشان کرد: هدف این است که زائران در طول عبور از مرکز استان با کمترین مشکل مواجه شوند و خدمات مورد نیاز آنان در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.
فرماندار ساری همچنین از برگزاری آیین جاماندگان «امام شهید» در مرکز مازندران خبر داد و گفت: این مراسم طی روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه با حضور هیئتهای مذهبی، اقشار مختلف مردم و خانوادههای شهدا در نقاط مختلف شهر برگزار خواهد شد.
اسکندرنیا ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم و همکاری دستگاههای اجرایی، ساری بتواند میزبانی شایستهای از زائران و عزاداران داشته باشد و برنامههای پیشبینی شده با نظم و آرامش برگزار شود.
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