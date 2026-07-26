به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جان‌فشان نوبری روز یکشنبه با اشاره به افزایش وقوع آتش‌سوزی علف‌های هرز در روزهای گرم سال نسبت به پیامدهای زیست‌محیطی و خسارت‌های ناشی از این حوادث هشدار داد و بر ضرورت رعایت اصول ایمنی و مشارکت شهروندان در پیشگیری از حریق تاکید کرد.

وی افزود: با آغاز فصل گرما و افزایش دما، خشک شدن پوشش‌های گیاهی در باغات، مزارع، حاشیه شهرها و اراضی طبیعی، زمینه وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده افزایش می‌یابد و علف‌های هرز خشک‌ شده به یکی از عوامل مهم گسترش سریع حریق تبدیل می‌شوند.

وی ادامه داد: کاهش رطوبت خاک و پوشش گیاهی، وزش بادهای گرم و وجود مواد قابل اشتعال در طبیعت، موجب می‌شود یک بی‌احتیاطی کوچک مانند روشن کردن آتش در فضای باز یا رها کردن مواد آتش‌زا به حریقی گسترده تبدیل شود که کنترل آن برای نیروهای آتش نشانی دشوار خواهد بود.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تبریز با تاکید بر نقش آموزش و آگاهی عمومی در کاهش حوادث گفت: بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌های رخ‌ داده در مراتع و فضاهای طبیعی، ناشی از سهل‌انگاری و بی‌توجهی به نکات ایمنی است و با رعایت اصول ایمنی می‌توان از بروز بسیاری از این حوادث جلوگیری کرد.

وی از باغداران، کشاورزان و شهروندان خواست در فصل گرما از سوزاندن علف‌های هرز و ایجاد آتش در محیط‌های خشک خودداری کنند و در صورت روشن کردن آتش به هر دلیل تا خاموش شدن کامل آن محل را ترک نکنند.

وی خاطرنشان کرد: آتش زدن علف‌های هرز تنها تهدیدی برای منابع طبیعی نیست، بلکه موجب آسیب به ساختار خاک، کاهش حاصلخیزی زمین، از بین رفتن موجودات زنده و تخریب زیستگاه‌های طبیعی می‌شود و سرایت این آتش‌ها به جنگل‌ها و مراتع می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سرمایه‌های ملی وارد کند.

جان‌فشان نوبری با اشاره به تاثیر تغییرات اقلیمی و افزایش دوره‌های خشکی بر احتمال وقوع حریق‌های طبیعی تشریح کرد: حفاظت از محیط زیست نیازمند مسئولیت‌پذیری همگانی است و هر شهروند می‌تواند با رعایت نکات ایمنی، نقش موثری در کاهش خطرات و حفظ طبیعت داشته باشد.

وی تاکید کرد:پیشگیری، آگاهی و همکاری مردم با دستگاه‌های مسئول مهمترین راهکار برای مقابله با آتش‌سوزی‌های فصل گرما و جلوگیری از خسارت‌های انسانی، مالی و زیست‌محیطی است.