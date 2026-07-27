به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جانفشان نوبری شامگاه دوشنبه از مهار آتشسوزی در پارک کلانتر تبریز خبر داد و گفت: در پی اعلام وقوع حریق، نیروهای عملیاتی آتشنشانی با حضور سریع در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و از گسترش آتش به بخشهای دیگر پارک جلوگیری کردند.
وی افزود: متأسفانه در این حادثه حدود ۳۰ اصله درخت دچار سوختگی و خسارت شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ فضای سبز شهری اظهار کرد: شهروندان باید در استفاده از فضاهای سبز عمومی دقت لازم را داشته باشند و از هرگونه اقدام که میتواند موجب ایجاد حریق شود، خودداری کنند.
جانفشان با اشاره به اینکه علت وقوع چنین آتشسوزی ها معمولا بی احتیاطی است، از شهروندان درخواست کرد: هنگام حضور در پارکها و مناطق طبیعی، نکات ایمنی را رعایت و از رها کردن تهسیگار، روشن کردن آتش در محلهای نامناسب، بیاحتیاطی در استفاده از وسایل گرمایشی و سوزاندن زبالهها که از عوامل مهم بروز حریق در فضاهای سبز است خودداری کنند.
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