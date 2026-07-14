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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

زوج‌های جوان استان مازندران امروز در طرح مسکن استیجاری ثبت‌نام کنند

زوج‌های جوان استان مازندران امروز در طرح مسکن استیجاری ثبت‌نام کنند

مرحله دوم ثبت‌نام مسکن استیجاری زوج‌های جوان از ساعت ۱۲ امروز (سه‌شنبه، ۲۳ تیر) برای متقاضیان دو شهر ساری و نکا در استان مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در ۱۱ شهر از استان‌های فارس، اردبیل و زنجان، از ساعت ۱۲ امروز (سه‌شنبه، ۲۳ تیر)، مرحله دوم ثبت‌نام این طرح برای متقاضیان دو شهر ساری و نکا در استان مازندران نیز آغاز شد.

بر این اساس، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، درخواست خود را برای ثبت‌نام در شهرهای اعلام‌شده ثبت کنند.

متقاضیان ۱۱ شهر اردکان، سعادت‌شهر، شهر جدید صدرا، شیراز، فراشبند، قیر، گراش و سایر شهرهای مشمول این مرحله، تا پایان روز چهارشنبه (۲۴ تیر) فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که ثبت درخواست در سامانه به منزله تأیید نهایی یا تعهد این وزارتخانه برای تخصیص واحد مسکن استیجاری نیست. پس از پالایش اطلاعات، احراز شرایط و اولویت‌بندی متقاضیان، امکان انتخاب واحدهای عرضه‌شده بر اساس تعداد واحدهای تأمین‌شده و نتایج استعلام سامانه استحقاق‌سنجی فراهم خواهد شد.

همچنین ثبت درخواست صرفاً برای متقاضیان واجد شرایط امکان‌پذیر است و باید توسط سرپرست خانوار انجام شود.

بر اساس ضوابط این طرح، حداکثر مدت بهره‌مندی هر خانوار از واحدهای مسکن استیجاری پنج سال تعیین شده و ادامه استفاده از این واحدها نیز منوط به حفظ شرایط احراز و بررسی سالانه وضعیت متقاضی خواهد بود.

همچنین میزان اجاره‌بهای پرداختی متناسب با دهک درآمدی خانوارها تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که زوج‌های جوان در دهک‌های اول و دوم، ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم، ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم، ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز را پرداخت خواهند کرد.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست، به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی «Saman.mrud.ir» مراجعه کنند.

زوج‌های جوان استان مازندران امروز در طرح مسکن استیجاری ثبت‌نام کنند

کد مطلب 6887718
زهره آقاجانی

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