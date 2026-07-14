به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز ثبت‌نام طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان در ۱۱ شهر از استان‌های فارس، اردبیل و زنجان، از ساعت ۱۲ امروز (سه‌شنبه، ۲۳ تیر)، مرحله دوم ثبت‌نام این طرح برای متقاضیان دو شهر ساری و نکا در استان مازندران نیز آغاز شد.

بر این اساس، متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، درخواست خود را برای ثبت‌نام در شهرهای اعلام‌شده ثبت کنند.

متقاضیان ۱۱ شهر اردکان، سعادت‌شهر، شهر جدید صدرا، شیراز، فراشبند، قیر، گراش و سایر شهرهای مشمول این مرحله، تا پایان روز چهارشنبه (۲۴ تیر) فرصت دارند نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است که ثبت درخواست در سامانه به منزله تأیید نهایی یا تعهد این وزارتخانه برای تخصیص واحد مسکن استیجاری نیست. پس از پالایش اطلاعات، احراز شرایط و اولویت‌بندی متقاضیان، امکان انتخاب واحدهای عرضه‌شده بر اساس تعداد واحدهای تأمین‌شده و نتایج استعلام سامانه استحقاق‌سنجی فراهم خواهد شد.

همچنین ثبت درخواست صرفاً برای متقاضیان واجد شرایط امکان‌پذیر است و باید توسط سرپرست خانوار انجام شود.

بر اساس ضوابط این طرح، حداکثر مدت بهره‌مندی هر خانوار از واحدهای مسکن استیجاری پنج سال تعیین شده و ادامه استفاده از این واحدها نیز منوط به حفظ شرایط احراز و بررسی سالانه وضعیت متقاضی خواهد بود.

همچنین میزان اجاره‌بهای پرداختی متناسب با دهک درآمدی خانوارها تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که زوج‌های جوان در دهک‌های اول و دوم، ۳۵ درصد، دهک‌های سوم و چهارم، ۴۵ درصد و دهک‌های پنجم و ششم، ۵۵ درصد اجاره‌بهای روز را پرداخت خواهند کرد.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست، به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی «Saman.mrud.ir» مراجعه کنند.