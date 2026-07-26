به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا امروز (یک‌شنبه) در آیین رونمایی از دست‌خط رهبر معظم انقلاب اسلامی (رئیس‌جمهور وقت) که در جریان بازدید تاریخی از بیمارستان صحرایی حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) و عیادت از مجروحان جنگ در چهارم مرداد سال ۱۳۶۷ به نگارش درآمد، اظهار داشت: هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان است. نسل جوان امروز که دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله را تجربه نکرده‌اند، باید بدانند پزشکان، کادر درمانی، رانندگان آمبولانس‌ها و همه نیروهای پشتیبانی در دوران دفاع مقدس چه حماسه بزرگی آفریدند؛ حماسه‌ای که نمونه آن در تاریخ جنگ‌های جهان کم‌نظیر است.

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دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: هدف دیگر این نشست‌ها، شناخت ارزش‌های انسانی و روحیه مقاومتی است که ملت ایران را به ملتی تاریخ‌ساز تبدیل کرده است.

وی با اشاره به وضعیت کشور در زمان آغاز جنگ تحمیلی هشت‌ساله گفت: شهریور ۱۳۵۹ که جنگ آغاز شد، کشور در شرایط دشواری قرار داشت. نه ارتش آمادگی کامل داشت و نه سپاه پاسداران مسئولیت مشخصی در حوزه جنگ بر عهده داشت. جنگ به‌صورت غافلگیرانه آغاز شده بود و تعدادی از شهرهای مرزی کشور از جمله خرمشهر، سوسنگرد، مهران، دهلران، گیلان‌غرب و قصرشیرین با بحران مواجه شده بودند.

سرلشکر صفوی افزود: در آن شرایط، ساختار مشخصی برای اداره جنگ وجود نداشت، روحیه‌ها تضعیف شده بود و وضعیت سیاسی کشور نیز شرایط خاصی داشت. در چنین وضعیتی، شهید آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان نماینده امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع وارد میدان شدند و با حضور در جبهه‌ها، در کنار رزمندگان و نیروهای مردمی به تقویت روحیه آنان پرداختند.

دستیار فرمانده معظم کل قوا با اشاره به حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی در مناطق عملیاتی اظهار داشت: ایشان در خطوط مقدم حضور پیدا می‌کردند و در هشت سال دفاع مقدس همواره با رزمندگان همراه بودند. حضور ایشان در جبهه‌ها نقش مهمی در افزایش روحیه نیروهای سپاه و بسیج داشت.

وی همچنین به مشکلات تجهیزاتی نیروهای ایرانی در ماه‌های نخست جنگ اشاره کرد و گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، حتی بسیاری از نیروهای سپاه تجهیزات کافی نداشتند و کمبود سلاح و امکانات وجود داشت؛ اما با حضور فرماندهان و مسئولان در میدان نبرد، روحیه مقاومت شکل گرفت.

سرلشکر صفوی ادامه داد: در اواخر جنگ نیز شرایط بسیار دشواری پیش آمد؛ از فروردین تا تیرماه ۱۳۶۷ مجموعه‌ای از اتفاقات تلخ رخ داد که از جمله آن می‌توان به حملات گسترده عراق، استفاده رژیم بعثی از سلاح‌های شیمیایی و ورود مستقیم آمریکا به درگیری‌های خلیج فارس اشاره کرد.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در روایت خاطراتی از روزهای پایانی دفاع مقدس، به شرایط حساس پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آخرین تلاش‌های دشمن بعثی برای تغییر معادلات جنگ پرداخت.

وی با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ اظهار داشت: ما قطعنامه را در تیرماه سال ۱۳۶۷ پذیرفته بودیم، اما رژیم بعثی عراق بار دیگر دست به حمله زد. به گمان من در روزهای پایانی تیرماه، عراقی‌ها برای بازپس‌گیری خرمشهر وارد عمل شدند تا بتوانند با ایجاد یک برگ برنده در میدان، در مذاکرات سیاسی امتیاز بیشتری کسب کنند.

سرلشکر صفوی ادامه داد: هم‌زمان منافقین نیز از غرب کشور حرکت خود را آغاز کردند و شرایط کشور بسیار حساس و آشفته شد. در این مقطع، دشمن فشار زیادی وارد کرد و برخی مناطق در معرض تهدید قرار گرفتند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به دغدغه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن روزها گفت: حضرت آقا از حضرت امام خمینی (ره) اجازه گرفتند تا در مناطق عملیاتی حضور پیدا کنند، اما امام (ره) ابتدا اجازه نمی‌دادند؛ چراکه نسبت به سلامتی ایشان نگران بودند. حتی حضرت آقا قصد داشتند به استان ایلام و مناطق مرزی بروند، اما حضرت امام (ره) همواره مراقب ایشان بودند.

وی با بیان اینکه روزهای پایانی جنگ شرایط دشواری داشت، افزود: واقعیت این بود که در پایان جنگ، وضعیت نیروها بسیار متفاوت شده بود و بخشی از نیروهای بسیجی به دلیل تصور پایان جنگ به شهرهای خود بازگشته بودند. در چنین شرایطی، رهبر شهید انقلاب با حضور در نماز جمعه تهران، مردم را نسبت به حساسیت شرایط آگاه کردند.

سرلشکر صفوی ادامه داد: وقتی عراقی‌ها حمله کردند، بحثِ این بود که نیروها را از غرب کشور بازگردانیم تا از خرمشهر دفاع کنیم؛ اما این اتفاق نیفتاد. بنده با رهبر شهید انقلاب تماس گرفتم و شرایط را توضیح دادم. در همان زمان، نیروهای ما در غرب کشور درگیر مقابله با منافقین بودند و دشمن تا جاده اهواز ـ خرمشهر پیشروی کرده بود.

دستیار فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: در آن مقطع، تقسیم کار انجام شد؛ بنده در جنوب کشور ماندم و آقای شمخانی (شهید دریاسالار شمخانی) و آقا محسن (سرلشکر رضایی) در غرب کشور مسئولیت مقابله با دشمن را بر عهده گرفتند.

وی با اشاره به عملیات‌های انجام‌شده در آن روزها گفت: ما طرحی داشتیم که از منطقه کوشک حرکت کنیم و خودمان را به شلمچه برسانیم تا پشت نیروهای عراقی را ببندیم. این اقدام ضمن کمک به افزایش روحیه رزمندگان، باعث شد که تعداد زیادی از نیروهای دشمن به اسارت درآمدند و غنائم زیادی نیز به دست آمد.

سرلشکر صفوی افزود: در آن زمان حضرت آقا (رهبر شهید انقلاب) در جبهه حضور داشتند. زمانی که نیروهای ما به مرز بین‌المللی در منطقه شلمچه و طلائیه رسیدند، پیشنهاد عبور از مرز مطرح شد؛ اما حضرت آقا فرمودند باید اجازه گرفته شود و با حضرت امام خمینی (ره) تماس برقرار کردند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به نقش یگان‌های ارتش و سپاه در روزهای پایانی جنگ گفت: در آن مقطع، لشکر ۸ نجف اشرف به فرماندهی شهید احمد کاظمی نیز حضور فعالی داشت. حضور حضرت آقا در یگان‌های نظامی جنوب کشور و بازدید از نیروهای ارتش و سپاه، نگاه ایشان را نسبت به توانمندی نیروهای مسلح عمیق‌تر کرد.

وی تصریح کرد: ما در ابتدای جنگ شرایط سختی داشتیم، اما در پایان جنگ، حضرت آقا دیدند که ارتش، سپاه، نیروهای مخابرات، بهداری و همه مجموعه‌های پشتیبانی چه تحول بزرگی پیدا کرده‌اند و جوانانی تربیت شده‌اند که با ایمان و تخصص، در سخت‌ترین شرایط ایستادگی می‌کنند.

سرلشکر صفوی با اشاره به عملیات‌های کربلای ۴ و کربلای ۵ گفت: عملیات کربلای ۴ در سوم دی‌ماه سال ۱۳۶۵ و عملیات کربلای ۵ در نوزدهم دی‌ماه همان سال انجام شد. در عملیات کربلای ۵ حدود ۵۲ هزار مجروح داشتیم و انتقال و درمان این عزیزان در شهرهایی مانند اهواز، تهران، اصفهان، تبریز و مشهد، حماسه‌ای بزرگ در پشتیبانی از جبهه‌ها بود.

دستیار فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: بیمارستان‌های صحرایی در آن دوران نقش مهمی داشتند و عزیزانی مانند دکتر محقق و دیگر نیروهای بهداری، با تلاش فراوان این مراکز را ساماندهی کردند. حضور حضرت آقا در بیمارستان‌ها و میان رزمندگان، روحیه‌ای مضاعف به نیروها می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: حضرت آقا هم مظلومیت ابتدای جنگ را دیده بودند و هم در پایان جنگ، عظمت و توانمندی ارتش و سپاه را مشاهده کردند. این تجربه بعدها در نگاه ایشان در جایگاه فرماندهی کل قوا نیز اثرگذار بود.

سرلشکر صفوی در بخش دیگری از خاطرات خود به ساده‌زیستی شهید آیت‌الله خامنه‌ای اشاره کرد و گفت: یک روز هنگام ناهار خدمت ایشان رسیدم. غذایی بسیار ساده، مانند عدس‌پلو، آماده کرده بودند؛ بدون گوشت و خورشت. برای رئیس‌جمهور وقت، همان غذای ساده را آورده بودند و حتی قاشق‌ها نیز بسیار معمولی بود.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: از حضرت آقا پرسیدم بعد از دوران ریاست‌جمهوری چه برنامه‌ای دارید؟ ایشان فرمودند که من سرباز امام هستم؛ هر جا امام (ره) بفرمایند، می‌روم. اگر بگویند به شرق کشور بروم و مسئولیتی را بر عهده بگیرم، می‌روم.

وی تأکید کرد: این روحیه اخلاص، تواضع و تبعیت از امام (ره)، از ویژگی‌های برجسته‌ای بود که در وجود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مشاهده می‌شد.

سرلشکر صفوی در ادامه سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی، اندیشه‌ای و مدیریتی شهید آیت‌الله خامنه‌ای اظهار داشت: برای شناخت جایگاه یک رهبر، باید ابعاد مختلف اندیشه، تفکر، اخلاق، رفتار و عملکرد او را مورد بررسی قرار داد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا افزود: اگر بخواهیم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را با رهبران بزرگ جهان مقایسه کنیم، باید به آثار اجتماعی و میزان ارتباط مردم با رهبران توجه داشته باشیم. در تاریخ جهان، نمونه‌های مختلفی از حضور مردم در مراسم بدرقه رهبران دیده شده است.

وی با اشاره به برخی نمونه‌های تاریخی گفت: در هند، پس از سال‌ها مبارزه با استعمار انگلیس و دستیابی این کشور به استقلال در سال ۱۹۴۷، رهبران نهضت استقلال هند جایگاه ویژه‌ای در میان مردم پیدا کردند؛ همچنین در کشورهای مختلف، هنگام درگذشت رهبران سیاسی و انقلابی، حضور گسترده مردم در مراسم تشییع آنان ثبت شده است.