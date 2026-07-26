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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

تشدید نظارت بر اقامتگاه‌ها و مجتمع‌های بین راهی یزد در آستانه اربعین

تشدید نظارت بر اقامتگاه‌ها و مجتمع‌های بین راهی یزد در آستانه اربعین

یزد- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری از نظارت، ساماندهی، تجهیز و ارتقای کیفیت خدمات در فضاهای بین راهی، نمازخانه‌ها و مراکز اقامتی برای میزبانی مطلوب از زائران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین شاه‌حسینی در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد اربعین استان با محوریت سامان‌دهی خدمات سفر و زیرساخت‌های جاده‌ای اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های متولی موظف‌اند با قید فوریت نسبت به آماده‌سازی، تنظیف و رفع نواقص نمازخانه‌های بین راهی و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی اقدام کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد بر لزوم نظارت دقیق بر نحوه پذیرایی و اسکان زائران تأکید کرد و افزود: تیم‌های بازرسی باید به صورت مستمر و میدانی، وضعیت بهداشت، کیفیت خدمات، امکانات رفاهی و شرایط اقامتگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار دهند تا دغدغه‌ای برای مسافران این مسیر معنوی ایجاد نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین رفاه، امنیت و ارائه خدمات مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در مسیرهای مواصلاتی دارالعباده، نیازمند هم‌افزایی تمام نهادهای اجرایی و نظارتی است و بازدیدهای سرزده برای سنجش میزان آمادگی این مراکز تداوم خواهد یافت.

کد مطلب 6899713

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