احتمال افزایش پروازهای اربعینی از فرودگاه یزد

مرتضی حمیدپور، در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فرودگاه شهید آیتالله صدوقی با هدف خدمترسانی بهتر به زائران اربعین، علاوه بر هماهنگیهای پروازی، تسهیلات رفاهی جدیدی را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به ۸ پرواز اربعینی استان گفت: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و با تأکید مقامات وزارت راه، در سال جاری برای نخستین بار موکبی در مجاورت بخش پروازهای خارجی فرودگاه یزد برپا میشود تا زائران در مسیر سفر خود با خدمات رفاهی مواجه شوند.
حمیدپور در خصوص ظرفیتهای پروازی نیز گفت: پروازهای فوقالعاده مسیر نجف در حال اجراست و امکان افزایش این ظرفیت با توجه به شرایط موجود بسیار زیاد است.
وی همچنین هشدار داد: زائران نباید به دنبال خرید بلیت در داخل فرودگاه باشند، چرا که هیچ برنامهای برای فروش بلیت در محل فرودگاه وجود ندارد.
مدیرکل فرودگاههای استان یزد، در خصوص اقدامات انجام شده برای مراسم اربعین حسینی اعلام کرد: در حال حاضر ۸ پرواز مستقیم که شامل ۴ پرواز رفت و برگشت است که از فرودگاه بینالمللی شهید آیتالله صدوقی به مقصد نجف اشرف در تاریخهای ۷، ۸، ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه برقرار خواهد شد.
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