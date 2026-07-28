به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه آیین بدرقه اکیپ‌های اعزامی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد در قالب پویش مردمی «چشم‌به‌راهیم» برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این تیم‌های عملیاتی وظیفه ایمن‌سازی مسیرها و پشتیبانی از زیرساخت‌های تردد را در مرزهای اصلی اربعین بر عهده دارند.

همزمان با این اعزام، بیش از ۱۰۰ نیروی پشتیبانی و فنی نیز در داخل استان یزد در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا در صورت نیاز، در مأموریت‌های خدماتی و پشتیبانی از زائران مشارکت کنند.

مجموعه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، در راستای حمایت از زائران اربعین حسینی، اکیپ‌های عملیاتی خود را با تجهیز ۱۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین و بیش از ۲۰ نیروی متخصص به مرزهای مهران و چذابه اعزام کرد.