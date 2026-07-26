سیستان و بلوچستان؛ قطب راهبردی تأمین و توزیع کالاهای اساسی

محمد رفیع دهواری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان با بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیت مرزهای خاکی، نقشی ممتاز و راهبردی در واردات کالاهای اساسی و تأمین نیاز استانهای سراسر کشور ایفا کرده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از برنج مرغوب وارداتی از مبادی رسمی مرزهای استان، با هدف تنظیم بازار و حمایت از سبد معیشتی خانوارها، در اختیار روستابازارهای استانهای مختلف قرار گرفت؛ این فرآیند زنجیره‌وار، استان سیستان و بلوچستان را به عنوان نگینی درخشان در حوزه لجستیک و توزیع کالاهای اساسی مطرح ساخت.

دهواری از پیشرفت پروژه احداث روستابازارها به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی روستاها خبر داد و گفت: در فاز نخست این طرح ملی، ۲۲ باب روستابازار در سطح استان افتتاح و به بهرهبرداری رسید؛ در تداوم این مسیر و با هدف تکمیل زنجیره عرضه مستقیم کالا، برنامهریزیهای لازم برای اجرای فاز دوم توسعه نیز انجام شده است.

وی افزود: بر این اساس، عملیات احداث ۳۴ باب روستابازار دیگر در ۲۶ شهرستان استان در دستور کار قرار دارد و این طرح نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ افتتاح و در مدار خدمت رسانی به مردم شریف روستاها قرار خواهند گرفت.

دهواری انسجام بخشی به تشکل های مردم نهاد را از دیگر محورهای برنامه ریزی در سیستان و بلوچستان دانست و تأکید کرد: با سازماندهی و هم افزایی تشکل ها، مشارکتی فعال و فراگیر در تأمین نیازهای روستابازارهای کشور و استان شکل گرفته و این شبکه عظیم مردمی به یکی از تأمین کنندگان اصلی کالاهای اساسی تبدیل شده است.

وی یکی از مهمترین نقاط قوت و موفقیت استان سیستان و بلوچستان در حوزه روستایی را توزیع کالاهای اساسی در بستر کالابرگ الکترونیکی عنوان کرد و اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه هوشمند، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمتی بسیار مناسب و تعادلی در اختیار روستاییان عزیز و بخشی از شهروندان ساکن در نقاط شهری قرار گرفت؛ این ابتکار عمل، به دلیل حذف واسطه های غیرضروری و ارائه کالا با نرخ های مصوب و متمایز نسبت به سایر شبکه های بازرگانی فعال در کشور، کمک اقتصادی مؤثر و محسوسی به سبد معیشتی خانوارهای هدف نمود.

مدیر تعاون روستایی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: استان با برخورداری از ظرفیت بسیار بالای مرزهای خاکی و شبکه گسترده تشکلهای روستایی، توانسته است کالاهای اساسی را با قیمتی متعادل، مناسب و به طور شایان توجهی رقابتی تر از بسیاری از شبکه های بازرگانی موجود در کشور تأمین و عرضه کند؛ این رویکرد جهادی در نهایت منجر به رضایتمندی عمومی و تقویت بنیان اقتصادی مناطق روستایی و شهری استان و کشور شده است.