بازتاب حمایت از ایران در صفحه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنگو

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با انتشار مطالبی در صفحه سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری دموکراتیک کنگو، شماری از کاربران آفریقایی در شبکه‌های اجتماعی با انتشار نظراتی، از مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا حمایت کردند.



در یکی از این پیام‌هاآمده است: اگر ایران وجود نداشت، شاید باور می‌کردیم که ایالات متحده آمریکا، دست‌نیافتنی‌ترین ابرقدرت جهان است. از ایران سپاسگزاریم که چشمان ما را باز کرد. پاینده باد جمهوری اسلامی ایران.