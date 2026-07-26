به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، همزمان با برگزاری نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با محوریت هنرهای عاشورایی با عنوان «شور و شین»، نشست تخصصی نقد و بررسی این رویداد با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی کشور برگزار میشود.
در این نشست که با همکاری مشترک «انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران» و «گالری هنر فرهنگسرای ارسباران» ترتیب داده شده است، اساتید حاضر به بیان دیدگاههای خود درباره نحوه ارائه آثار، رویکردهای بصری و مفهومی و برداشتهای شخصیشان از این واقعه خواهند پرداخت.
در این نشست، روایت تصویری از واقعه عاشورا از منظر معناشناسی و ادراک مفاهیم عظیم نهفته در آن مورد توجه قرار میگیرد و مباحث بر اساس برداشتهای مختلف بصری هنرمندان از زوایای گوناگون این واقعه بررسی میشود. در پایان نیز، جمعبندی و نقدی تخصصی از آثار و کلیت نمایشگاه ارائه خواهد شد.
نظامالدین امامیفر، محمدکاظم حسنوند، زهرا حسیننژاد، اعظم حکیمسلمانی، منصور خیرخواه، سمانه سراج، صدیقه سلمان، پریسا شاد قزوینی، عطیه شمسزاده، مینا صدری، حسین عصمتی، مرتضی گودرزی، آسیه گونهزاده، سهیل مسیبی، حسین نوری، سارا نوری و فرزانه ارج، سخنرانان این نشست هستند.
این نشست روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۶ در گالری هنر ارسباران برگزار میشود و حضور برای تمامی دانشجویان، هنرمندان و علاقهمندان به مباحث نظری و عملی هنرهای آئینی آزاد است.
فرهنگسرای ارسباران در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا واقع است.
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