اختتامیه نواتک؛ ۳۰ تیم جوان استارتاپی AI به محصول اولیه رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفیدبیر رویداد استارتاپی «نواتک» در مراسم اختتامیه این رویداد که امروز برگزار شد، اظهار کرد: رویداد نواتک از زمستان سال ۱۴۰۴ آغاز شد و در مرحله نخست بیش از یکهزار و ۲۰۰ نفر با هدف ارائه و توسعه ایدههای استارتاپی خود در این رقابت شرکت کردند.
وی افزود: در ابتدای این رویداد یک فرآیند مهارتسنجی و ارزیابی فنی برای شرکتکنندگان برگزار شد و افرادی که در سه حوزه مدیریت محصول، مهندسی نرمافزار و هوش مصنوعی از تخصص و مهارت کافی برخوردار بودند وارد مرحله بعد شدند.
دبیر این رویداد فناورانه ادامه داد: در این مرحله تلاش کردیم با ایجاد ارتباط میان افراد زمینه تیمسازی را فراهم کنیم و شرکتکنندگان را در قالب تیمهای سه یا چهار نفره در کنار یکدیگر قرار دهیم. البته برخی از شرکتکنندگان نیز از ابتدا به صورت تیمی در این رویداد حضور داشتند.
لطفی با بیان اینکه در ادامه نزدیک به ۲۰۰ طرح کسبوکار دریافت و ارزیابی شد، گفت: تیمها بر اساس معیارهای مختلف مورد ارزیابی و داوری قرار گرفتند و تیمهایی که طرح و ایده کسبوکار آنها از اعتبار و ظرفیت لازم برخوردار بود به دوره توسعه محصول راه یافتند.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۴۰ تیم وارد دوره توسعه محصول شدند و این تیمها در سه حوزه و سه سطح دستهبندی شدند. شرکتکنندگان در این دوره برای تبدیل ایدههای خود به محصول، آموزشهای مختلف فنی و کسبوکاری را دریافت کردند تا بتوانند مسیر توسعه محصول و تجاریسازی ایدههای خود را طی کنند.
دبیر رویداد استارتاپی بر پایه هوش مصنوعی با اشاره به حوزههای فعالیت تیمهای حاضر در این رویداد گفت: تیمهای شرکتکننده در حوزههای مختلفی از جمله گردشگری، فناوری مالی، سلامت، کشاورزی، امنیت و سایر حوزهها فعالیت میکنند.
لطفی ادامه داد: امروز که در مراسم اختتامیه این رویداد در خدمت شما هستیم حدود ۳۰ تیم توانستهاند دوره توسعه محصول را پشت سر گذاشته و محصولات خود را به مرحله MVP یا محصول اولیه برسانند. برخی از این استارتاپها در همین رویداد از محصولات خود رونمایی کردهاند، تعدادی از آنها دارای کاربر واقعی هستند و برخی دیگر نیز موفق شدهاند وارد قرارداد با سرمایهگذاران شوند.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای رویداد نواتک گفت: در حاشیه این رویداد فضای نمایشگاهی در اختیار تیمهای فناور قرار گرفته است تا بتوانند دستاوردها و محصولات خود را ارائه کنند و زمینه جذب حمایت سرمایهگذاران و دریافت تسهیلات برای توسعه کسبوکارهای خود را فراهم کنند.
دبیر این رویداد همچنین از ارائه ۶ تیم برتر در مراسم اختتامیه خبر داد و افزود: ۶ تیم برتر در این مراسم روی صحنه خواهند رفت و محصولات و دستاوردهای خود را ارائه میکنند. همچنین در مجموع ۳۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی به سه تیم برتر این رویداد اختصاص یافته است.
لطفی توضیح داد: تیم نخست ۲۰۰ میلیون تومان، تیم دوم ۱۰۰ میلیون تومان و تیم سوم ۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به حمایتهای پیشبینیشده برای تیمهای حاضر در رویداد گفت: حدود ۲۰ تیم نیز از ظرفیتهایی همچون تسهیلات و سرمایهپذیری بهرهمند خواهند شد و امیدواریم در مجموع در جریان این اختتامیه و ادامه مسیر زمینه سرمایهگذاری حدود ۱۰ میلیارد تومان روی استارتاپهای حاضر در رویداد فراهم شود.
دبیر این رویداد فناورانه با تاکید بر گستردگی جغرافیایی این رویداد گفت: فراخوان رویداد به صورت سراسری منتشر شد و تیمهایی از شهرهای مختلف کشور در آن حضور داشتند. از جمله تیمهایی از شیراز، اصفهان، مشهد، تهران و کرمان در این رویداد شرکت کردهاند.
وی افزود: شرکتکنندگان این رویداد از دانشگاههای مختلف کشور و در قالب تیمهای دانشگاهی در رقابت حضور داشتند. حتی تیمهایی نیز در این رویداد شرکت کردند که اعضای آنها هنوز وارد دانشگاه نشدهاند.
لطفی در پایان با اشاره به حضور نوجوانان و افراد کمسنوسال در میان تیمهای برتر اظهار کرد: در میان شرکتکنندگان تیمی متشکل از نوجوانان المپیادی نیز حضور داشت که با وجود سن پایین تسلط قابل توجهی بر حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای مرتبط با آن داشتند و توانستند با تکیه بر توانمندیهای خود در جمع تیمهای برتر رویداد قرار بگیرند.
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