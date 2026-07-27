به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی به مناسبت هفته مهارت اظهار کرد: اشتغال پایدار، مهمترین بستر ارتقای معیشت است و تحقق آن در گرو تربیت نیروی انسانی ماهر و توسعه آموزشهای مهارتی هدفمند خواهد بود.
وی افزود: در بازدیدهای انجامشده از واحدهای صنعتی استان، کمبود نیروی ماهر بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای بخش تولید مطرح شده است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: با وجود ارائه مشوقهایی از سوی برخی واحدها، تأمین نیروی متخصص همچنان با دشواری همراه است.
وی ادامه داد: اشتغال پایدار بدون آموزش هدفمند و مهارتآموزی متناسب با نیاز بازار کار امکانپذیر نیست.
استاندار مرکزی تاکید کرد: جایگاه آموزش فنی و حرفهای در استان صنعتی مرکزی با توجه به ظرفیت گسترده بخشهای تولید، صنعت و معدن، متفاوت از بسیاری استانهاست و این حوزه میتواند با تربیت نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیاز بازار کار، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال پایدار و رفع چالش کمبود نیروی متخصص ایفا کند.
وی گفت: توسعه آموزشهای مهارتی میتواند به عنوان یکی از پیشرانهای تحول اقتصادی، افزایش جذب نیرو در بازار کار و کاهش آسیبهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
زندیه وکیلی بیان کرد: آموزشهای مهارتی باید بر اساس ظرفیتها، مزیتهای منطقهای و نیاز واقعی بخشهای صنعت، معدن و تولید استان طراحی شود تا خروجی مراکز آموزشی به اشتغال پایدار منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد مراکز مهارتی افزود: ضروری است میزان اشتغال مهارتآموختگان پس از پایان دورهها و میزان انطباق آموزشهای ارائهشده با نیاز واقعی واحدهای اقتصادی بهصورت دقیق ارزیابی شود.
زندیه وکیلی ادامه داد: تجهیزات و امکانات موجود در واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی باید با نگاه همافزا در مسیر تربیت نیروی انسانی ماهر استان به کار گرفته شود.
استاندار مرکزی تصریح کرد: مهارتآموزی فراتر از حوزه صنعت است و توسعه آموزشهای کاربردی در بخشهایی مانند خدمات، مراقبتی و مهارتهای عمومی میتواند فرصتهای شغلی جدیدی ایجاد کند.
وی گفت: توسعه آموزشهای متناسب با نیاز بازار میتواند زمینه حضور بیشتر زنان، بهویژه بانوان سرپرست خانوار، در فعالیتهای اقتصادی و دستیابی آنان به استقلال مالی را فراهم کند.
زندیه وکیلی تأکید کرد: توسعه آموزشهای مهارتی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه، زمینهساز ارتقای بهرهوری اقتصادی، تقویت معیشت خانوارها و کاهش چالشهای اجتماعی خواهد بود.
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