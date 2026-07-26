گسترش خدمات درمانی ایران در مسیر اربعین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با اشاره به روند رو به رشد همکاری‌های درمانی ایران و عراق اظهار کرد: در سال‌های گذشته برای حضور پزشکان ایرانی در مراکز درمانی عراق نیاز به اخذ مجوز و ارزیابی پزشکان وجود داشت، اما با همکاری و تعامل سازنده میان دو کشور، امروز پزشکان ایرانی با اعتماد کامل در بیمارستان‌های عراق حضور یافته و در درمان بیماران و انجام جراحی‌ها مشارکت می‌کنند.

وی افزود: در شهر نجف درمانگاه‌های متعددی فعال شده و در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا نیز تنها چهار بیمارستان از سوی هلال احمر ایران به زائران خدمات ارائه می‌کنند. این در حالی است که در مقایسه با سال ۱۴۰۰، ظرفیت خدمات درمانی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: در مسیر پیاده‌روی اربعین، به ازای هر ۱۰۰ عمود یک پلی‌کلینیک تخصصی مستقر شده که پزشکان متخصص در آن حضور دارند. این مراکز در کنار موکب‌های مردمی و سایر موکب‌های ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی فعالیت می‌کنند و هلال احمر نیز تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز آنها را بر عهده دارد.

کولیوند همچنین به اجرای طرح «طبیب‌الدوار» اشاره کرد و گفت: در این طرح، گروه‌هایی از نیروهای درمانی با کوله‌پشتی‌های مجهز به دارو و تجهیزات اولیه در طول مسیر پیاده‌روی حضور دارند و به صورت سیار خدمات‌رسانی می‌کنند. این نیروها در صورت بروز هرگونه مشکل برای زائران، خدمات اولیه درمانی را در محل ارائه داده و در صورت نیاز، بیمار را به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل می‌کنند.