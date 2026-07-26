نظارت ۴۰ نفره بر خدمات اربعین در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در نشست ستاد ویژه اربعین استان با اشاره به آمادگی همهجانبه دستگاهها و کارگروههای اجرایی اظهار کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجامشده از ماهها قبل، همه کارگروهها با تمام ظرفیت پای کار هستند و خدماترسانی به زائران در بخشهای مختلف با جدیت دنبال میشود.
وی با تأکید بر نقش مردم استان در میزبانی از زائران افزود: مردم ایلام در همه نقاط استان همانند سالهای گذشته در میدان خدمت حضور دارند و ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات با تمام توان پای کار اربعین آمده است.
استاندار ایلام با اشاره به حجم بالای تردد از مرز مهران گفت: تاکنون بیش از ۶۳۰ هزار تردد از این مرز ثبت شده و تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۴۵ هزار تردد به ثبت رسیده است که این آمار بهخوبی نشان میدهد مردم، مرز مهران را به عنوان انتخاب اول خود برای سفر اربعین برگزیدهاند.
وی مهمترین مؤلفه و مزیت معنوی مهران را پیوند آن با فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تصریح کرد: مهران مدخل عروج شش هزار لاله پرپر است و این ویژگی برای مردم و مسئولان استان، یک سرمایه ارزشمند و الهامبخش در مسیر خدمترسانی به زائران به شمار میرود.
استاندار ایلام ادامه داد: آنچه امروز در مهران و مسیرهای منتهی به آن در حال انجام است، صرفاً معطوف به ارائه خدمات مقطعی نبوده و هدفگذاری اصلی، ایجاد زیرساختهای دائمی، ماندگار و پایدار برای ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران در سالهای آینده است.
وی با اشاره به فشار جمعیتی سنگین در ایام اربعین بر استان و شهرستان مهران گفت: سالانه حدود ۸ میلیون زائر از این مسیر تردد میکنند که این رقم، ۱۴ برابر جمعیت استان ایلام است و شهرستان مهران نیز بیش از ۲۶۰ برابر جمعیت خود میزبان زائران میشود؛ اتفاقی بزرگ که بیتردید نتیجه خون مطهر شهدا و عنایت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.
استاندار ایلام همچنین از تشکیل کمیته نظارت بر خدمات خبر داد و افزود: این کمیته با حضور ۴۰ نفر فعال شده است تا بر روند خدماترسانی نظارت مستمر داشته باشد و امور مربوط به زائران به نحو مطلوب، منظم و شایسته انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت روایتگری درست از خدمات و تلاشها در ایام اربعین خاطرنشان کرد: همه اقدامات و ابتکارات اربعین باید پیوست رسانهای داشته باشد، چرا که اربعین خود یک میدان بزرگ تبیین است و لازم است خدمات، ظرفیتها، همدلیها و مجاهدتهای صورتگرفته در این عرصه بهدرستی برای افکار عمومی روایت شود.
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