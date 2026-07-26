به گزارش خبرنگار مهر،محمد مظفری بعد از ظهر یکشنبه در نشست با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در شهر جدید عالیشهر ،با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات حوزههای زیرساختی، اظهار کرد: شرکت عمران شهر جدید عالیشهر با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در استان و شهرستان و مدیریت صحیح میتواند خدمات عزتمند و اثربخشی به آحاد مردم ارائه کند و موجبات رضایتمندی ایشان را فراهم آورد.
وی با تأکید بر رفع نیازهای اصلی کشور، گفت: رفع نیازهای زیرساختی با رویکرد مؤثر ملی و مدیریت جهادی محرومیتزدایی با اولویت ساکنان و ایجاد ارزش افزوده و مولدسازی بر روی داراییهای شهر از اولویتهای اساسی شرکت عمران عالیشهر محسوب میشود.
فرماندار بوشهر با بیان اینکه طرح جامع شهر عالیشهر در حال تهیه است، گفت: پیشبینیهای لازم برای توسعه شهر عالیشهر در این طرح جامع دیده شده و نیازمندیهای فعلی در حوزههای فرهنگی ورزشی و مدیریت شهری در دست بررسی است.
وی ضمن تأکید بر لزوم گسترش فعالیتها، بیان کرد: گسترش فعالیتها و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات در گستره شهر عالیشهر باید با جدیت پیگیری شود تا زمینههای رضایتمندی شهروندان فراهم گردد.
فرماندار بوشهر با اشاره به ضرورت توجه به زیرساختهای برق، آب و فاضلاب، اعلام کرد: با توجه به اینکه نمایندگی ادارات در شهر عالیشهر مستقر نیست دستگاههای اجرایی شهرستان باید برنامهریزی دقیقی برای پیگیری مطالبات مردمی داشته باشند.
وی همچنین ادامه داد: توسعه الگوی ساخت مسکن سریعتر ارزانتر و کیفیتر با بهرهگیری از دانش نوین از نیازهای اساسی این شهر به شمار میرود.
لزوم نوسازی و بههنگامسازی زیرساختها و توسعه الگوی معماری
فرماندار بوشهر همچنین تصریح کرد: نوسازی و بههنگامسازی زیرساختها و توسعه الگوی معماری و شهرسازی باید در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر افزایش بهرهوری سرمایههای انسانی و اجتماعی، تصریح کرد: افزایش مداوم بهرهوری سرمایههای انسانی و اجتماعی و ایجاد زنجیره مشارکت میتواند نقش بسزایی در اجرای کلانپروژههای عمرانی کشور و توسعه پایدار شهر عالیشهر ایفا کند.
فرماندار بوشهر در پایان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مطالبات مردمی، بیان کرد: دستگاههای اجرایی شهرستان باید با برنامهریزی منسجم و با رویکرد پاسخگویی نسبت به پیگیری نیازهای اساسی مردم عالیشهر در حوزههای زیرساختی خدماتی و رفاهی اقدام کنند.
این نشست با حضور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر و جمعی از مسئولین محلی برگزار شد و در جریان این نشست، راهکارهای اجرایی توسعه زیرساختها و پیگیری مطالبات مردمی مورد بحث و همچنین طرح جامع شهر عالیشهر مورد تبادل نظر قرار گرفت.
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