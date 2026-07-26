به گزارش خبرنگار مهر،احمد کرمی ظهر یکشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از زیرساختهای خدماترسانی اربعین، از قرارگاه آب در پایانه مرزی مهران بازدید کرد.
در این بازدید، مسئولان قرارگاه آب گزارشی از روند تأمین پایدار آب و یخ، توزیع آب بستهبندی و پشتیبانی بهداشتی در مرز مهران ارائه کردند.
استاندار ایلام در این بازدید گفت: با استفاده از تریلیهای حمل آب و برنامهریزی انجامشده، روند توزیع آب بین مواکب بهصورت مستمر در حال انجام است و در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه تأمین آب در پایانه مرزی مهران وجود ندارد.
بازدید استاندار ایلام از بیمارستان ۳۲ تختخوابی صحرایی نیروی هوایی ارتش در مرز مهران
استاندار ایلام عصر امروز در ادامه بازدیدهای میدانی خود از روند خدماترسانی به زائران اربعین، از بیمارستان صحرایی نیروی هوایی ارتش بازدید کرد.
در جریان این بازدید، مسئول این بیمارستان، با تشریح ظرفیتها و امکانات مستقر در مجموعه، اظهار کرد: این بیمارستان صحرایی با ظرفیت ۳۲ تخت تخصصی برای ارائه خدمات درمانی به زائران راهاندازی شده است.
در این مرکز همچنین سه اتاق سرد، بخش دندانپزشکی، داروخانه و اورژانس سیار پیشبینی شده تا خدمات لازم بهصورت کامل و در کوتاهترین زمان ممکن به مراجعان ارائه شود.
فعالیت این مرکز درمانی تا ۱۵ مردادماه ادامه خواهد داشت و در هر شیفت کاری نیز ۲۰ نفر نیروی تخصصی در بخشهای مختلف مشغول خدمترسانی هستند.
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