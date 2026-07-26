به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام موسی‌پور، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با حضور در حرم مطهر رضوی با تولیت آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در عرصه صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی، بر ضرورت هم‌افزایی هرچه بیشتر نهادهای فرهنگی و انقلابی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و همکاری مؤثر میان مجموعه‌های فرهنگی کشور برای تبیین معارف اسلامی، تقویت هویت دینی و انقلابی و امیدآفرینی در جامعه هستیم.

همچنین در این نشست، از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام سلطانی در دوران مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تقدیر و حجت‌الاسلام علی بخشی به عنوان رئیس جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی معرفی و برای وی آرزوی موفقیت شد.