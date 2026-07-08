پیام آیت الله مروی برای دعوت از مردم جهت شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در پیامی از آحاد مردم برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس دعوت کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾

سوره احزاب، آیه ۲۳

تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)؛ آن خلف صالحِ امام راحل عظیم الشان (قدس سره الشریف) رویداد عظیمی که فقط وداع با یک رهبر بزرگ نیست؛ بلکه تجلی پیوندی است ناگسستنی میان امام شهید و آحاد مردمی که آن رهبر باصلابت، قوی، محکم و استوار، عمر شریف خویش را برای خدمت به آن‌ها سپری نمود.

حقیقتاً پذیرش این مصیبت عظمی، برای همگان دشوار است، اما همان‌طور که آن عبد صالح خدا بارها بر زبان جاری می‌نمود، این نصرت الهی است که در دل سختی‌ها، ایمان و ثبات قدم این مردم را به رخ جهانیان می‌کشد.

آن قائد عظیم الشان و در عین حال متواضع و فروتن که مظهر کرامت انسانی و پاسدار عزت امت بود، تمام وجودش را وقف سربلندی ایران و امت اسلامی کرد و سرانجام، در راه دفاع از هویت این مرز و بوم، همچون جدش اباعبدالله (ع)، جانفدا شد.

آن مجاهد خستگی ناپذیر مکرر می‌فرمودند که افتخارآمیزترین حکمی که در عمرشان گرفتند، خادم‌الرضایی این بارگاه ملکوتی بود. حال امروز، زمان آن فرا رسیده است که پیکر مطهر و عزیزشان را در جوار ولی نعمتمان به آغوش خاک بسپاریم؛ چرا که این قطعه از بهشت، به راستی خانه ایشان است و دلشان همواره در «حرم» می‌تپید.

اینجانب به عنوان خادم بارگاه قدس رضوی و از جوار این مضجع نورانی، از آحاد ملت شریف، مؤمن و ولایت‌مدار ایران اسلامی؛ به ویژه مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علیه‌السلام دعوت می‌کنم تا با حضوری پرشور و باصلابت در مراسم تشییع این رهبر فرزانه در مشهد مقدس، ضمن تجدید میثاق با مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، مکتب ولایت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی، عمق عشق و ارادت خود به آن عزیز شهید را به نمایش گذارند.

همچنین از همه مجاوران و زائران درخواست می‌کنم با همان فرهنگ کرامت و میهمان‌نوازی رضوی، در خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان، رعایت نظم، آرامش، همدلی و همکاری با خادمان و دست‌اندرکاران مراسم بکوشند تا این آیین بزرگ، در شأن بارگاه منور رضوی، مقام والای این خادم صادق و عظمت ملت ایران برگزار شود.

از درگاه خداوند متعال، به برکت عنایات حضرت شمس الشموس علیه آلاف التحیه و الثنا، علوّ درجات آن فقید سعید، عزت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی و دوام توفیقات رهبر معظم انقلاب اسلامی را مسالت دارم. امید آنکه به همه ما توفیق استقامت در این مسیر نورانی را عنایت فرماید.