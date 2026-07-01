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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

عیادت آیت الله مروی از حجت‌الاسلام راشد یزدی 

عیادت آیت الله مروی از حجت‌الاسلام راشد یزدی 

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی، از سوی رهبر انقلاب اسلامی، با حضور در منزل حجت‌الاسلام کاظم راشد یزدی، از این استاد اخلاق عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی از سوی رهبر انقلاب اسلامی، با حضور در منزل حجت‌الاسلام کاظم راشد یزدی، از این استاد اخلاق، خطیب برجسته و پژوهشگر دینی عیادت و ضمن ابلاغ سلام و دعای حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، برای وی آرزوی سلامتی و عافیت کرد.

حجت‌الاسلام راشد یزدی نیز ضمن قدردانی از توجه و ابراز محبت رهبر انقلاب اسلامی، تخصص، مدیریت و مکتبی بودن را از امتیازات حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای دانست و برای توفیقات روزافزون ایشان در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و مردم دعا کرد.

این چهره ماندگار عرصه تبلیغ امور دینی، همچنین با مرور خاطراتی از سال‌ها آشنایی و همراهی با رهبر شهید، به بیان صفات برجسته اخلاقی، علمی و مدیریتی ایشان پرداخت و اخلاص، بندگی خدا، شرح صدر، حکمت، روحیه انقلابی و مجاهدت مستمر را از مهم‌ترین خصوصیات قائد شهید برشمرد.

کد مطلب 6876500

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