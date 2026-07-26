در تماس با عراقچی، لاوروف جان‌ باختن ملوان ایرانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی حمله اوکراین به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر و جان‌ باختن یکی از ملوانان آن، به عراقچی تسلیت گفت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص اضافه شده است: عراقچی نیز در گفتگوی تلفنی با همتای روسی خود، او را در جریان تلاش‌ های دیپلماتیک جاری برای کاهش تنش ها در خاورمیانه (غرب آسیا) قرار داد.

به دنبال اقدام مجرمانه ارتش اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر در ساعات اولیه صبح امروز شنبه ۳ مردادماه که منجر به شهادت یک ملوان و زخمی شدن چند نفر دیگر شد، شنبه‌شب کاردار موقت اوکراین در تهران از سوی منوچهر مرادی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل اوراسیا احضار شد و مراتب اعتراض شدید کشورمان به این اقدام خصمانه و مجرمانه به وی ابلاغ شد.