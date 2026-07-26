به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: در راستای اجرای مأموریتهای بشردوستانه هلالاحمر و با هدف تأمین سلامت زائران اربعین، تیمی ۴۰ نفره از نیروهای تخصصی بهداشت و درمان استان در درمانگاه مستقر در شهر کوفه فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی افزود: این درمانگاه بهصورت شبانهروزی خدماتی نظیر ویزیت پزشک، بستری سرپایی، تزریقات، پانسمان و تأمین دارو را بهصورت کاملاً رایگان به زائران ارائه میدهد و تلاش شده است تمامی امکانات مورد نیاز برای پاسخگویی به مشکلات درمانی زائران فراهم شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان با اشاره به ترکیب تیم اعزامی بیان کرد: این گروه درمانی متشکل از پنج پزشک عمومی، ۹ پرستار، ۶ تکنسین دارویی و جمعی از نیروهای پشتیبانی و کادر درمان است که با آمادگی کامل و روحیه جهادی در ایام اربعین به زائران خدمترسانی خواهند کرد.
سلحشور، خدمت به زائران سید و سالار شهیدان را افتخاری بزرگ برای خانواده هلالاحمر دانست و تأکید کرد: حضور نیروهای درمانی هرمزگان در کوفه، جلوهای از همبستگی، ایثار و مسئولیتپذیری در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان است و این تیم تا پایان مأموریت، تمام توان خود را برای حفظ سلامت و آرامش زائران به کار خواهد گرفت.
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