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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

آغاز به کار درمانگاه جمعیت هلال‌احمر هرمزگان در کوفه

آغاز به کار درمانگاه جمعیت هلال‌احمر هرمزگان در کوفه

بندرعباس- مدیرعامل هلال احمر هرمزگان گفت: تیم بهداشت و درمان جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با استقرار در شهر کوفه، خدمات درمانی خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: در راستای اجرای مأموریت‌های بشردوستانه هلال‌احمر و با هدف تأمین سلامت زائران اربعین، تیمی ۴۰ نفره از نیروهای تخصصی بهداشت و درمان استان در درمانگاه مستقر در شهر کوفه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: این درمانگاه به‌صورت شبانه‌روزی خدماتی نظیر ویزیت پزشک، بستری سرپایی، تزریقات، پانسمان و تأمین دارو را به‌صورت کاملاً رایگان به زائران ارائه می‌دهد و تلاش شده است تمامی امکانات مورد نیاز برای پاسخگویی به مشکلات درمانی زائران فراهم شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان هرمزگان با اشاره به ترکیب تیم اعزامی بیان کرد: این گروه درمانی متشکل از پنج پزشک عمومی، ۹ پرستار، ۶ تکنسین دارویی و جمعی از نیروهای پشتیبانی و کادر درمان است که با آمادگی کامل و روحیه جهادی در ایام اربعین به زائران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

سلحشور، خدمت به زائران سید و سالار شهیدان را افتخاری بزرگ برای خانواده هلال‌احمر دانست و تأکید کرد: حضور نیروهای درمانی هرمزگان در کوفه، جلوه‌ای از همبستگی، ایثار و مسئولیت‌پذیری در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان است و این تیم تا پایان مأموریت، تمام توان خود را برای حفظ سلامت و آرامش زائران به کار خواهد گرفت.

کد مطلب 6900046

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