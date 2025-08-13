استقرار ۱۷ مرکز امدادی هلال احمر هرمزگان در محورهای جنوبی کشور

خبرگزاری مهر- گروه استانها-راضیه سالاری: هر سال با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، میلیونها زائر از نقاط مختلف ایران و جهان عازم مسیر نورانی نجف تا کربلا میشوند؛ مسیری که علاوه بر شور معنوی، نیازمند زیرساختهای گسترده برای تأمین امنیت، سلامت و رفاه زائران است. در این میان، جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای پیشگام در حوزه خدمات انساندوستانه، نقش کلیدی در پشتیبانی بهداشتی و درمانی از این حرکت عظیم ایفا میکند.
موکبهای درمانی هلالاحمر که در طول مسیرهای زمینی و در داخل خاک عراق مستقر میشوند، تنها محلی برای استراحت یا درمان سرپایی نیستند؛ بلکه پایگاهی برای ارائه تخصصیترین خدمات پزشکی، امدادی و دارویی در دل پرجمعیتترین اجتماع انسانی جهان هستند.
این مراکز درمانی موقت، با بهرهگیری از تیمهای پزشکی مجرب، تجهیزات مناسب و داروهای ضروری، مأموریت دارند تا سلامت زائران را در سختترین شرایط حفظ کرده و در موارد بحرانی، مداخله سریع و مؤثر داشته باشند.
باید با بررسی نقش، عملکرد، ساختار و ظرفیتهای موکبهای درمانی جمعیت هلالاحمر در ایام اربعین پرداخته و تلاش کنیم گوشهای از مجاهدتهای خاموش نیروهای درمانی، داوطلبان و امدادگران را به تصویر بکشیم؛ کسانی که در سکوت، امنیت و آرامش را برای زائران اباعبدالله (ع) رقم میزنند.
استقرار ۱۷ پایگاه امدادی در مسیرهای مواصلاتی استان و منتهی به مرز
رئیس جمعیت هلالاحمر استان هرمزگان از اعزام تیمهای درمانی و امدادی به کشور عراق و مرزهای غربی به منظور خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: ۱۷ پایگاه امداد و نجات در مسیرهای مواصلاتی هرمزگان برای پوشش امدادی سفرهای اربعین فعال شدهاند.
مختار سلحشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز عملیات گسترده امداد و درمان اربعین ۱۴۴۷ هجری قمری، اظهار داشت: جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران طبق مأموریت ذاتی خود، با بسیج تمام امکانات و ظرفیتهای ملی و استانی، مسئولیت تأمین سلامت و ارائه خدمات امدادی و بهداشتی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در داخل کشور و خاک عراق بر عهده گرفته است.
اعزام تیمهای درمانی و امدادی هلالاحمر هرمزگان به عراق و مرزها
وی افزود: با برنامهریزی مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلالاحمر، در طول مسیر پیادهروی نجف تا کربلا، بهصورت متمرکز و کشوری هر ۷۰ عمود یک مرکز درمانی یا موکب درمانی برپا شده که وظیفه رسیدگی به بیماران، ارائه دارو و خدمات اولیه درمانی را بر عهده دارد.
سلحشور خاطرنشان کرد: از استان هرمزگان نیز یک تیم کامل درمانی ۲۰ نفره متشکل از پزشکان، پرستاران مسئول پذیرش، نیروهای تدارکات، تیم حراست و سایر عوامل فنی و پشتیبانی اعزام شدهاند که در قالب ساختار مصوب مرکز پزشکی حج و زیارت، در کشور عراق مستقر هستند و بهصورت شبانهروزی به زائران خدمترسانی میکنند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان با بیان اینکه محورهای مواصلاتی استان نیز تحت پوشش کامل امدادی قرار گرفته، گفت: در استان هرمزگان، با توجه به عبور زائران اربعین از مسیرهای جنوبی کشور، ۱۷ پایگاه امداد و نجات بینراهی در نقاط پرتردد استان مستقر شدهاند که آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی در صورت وقوع حوادث جادهای، گرمازدگی و سایر نیازهای فوری دارند.
حضور دو تیم اعزامی تخصصی امداد و نجات در عراق
وی ادامه داد: همچنین دو تیم تخصصی امداد و نجات از استان به کشور عراق اعزام شدهاند تا به نیروهای عملیاتی مستقر در مرزها و داخل عراق بپیوندند؛ این تیمها با هماهنگی کامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، در کنار سایر استانها مشغول خدمترسانی به زائران هستند.
سلحشور با تاکید بر هماهنگی کامل بین بخشی و ملی در اجرای طرحهای اربعین، تصریح کرد: تمامی خدمات درمانی، امدادی، پذیرش، پشتیبانی و امنیتی در مجموعههای درمانی و امدادی هلالاحمر، با مدیریت یکپارچه و برنامهریزی دقیق در حال انجام است تا کوچکترین خللی در ارائه خدمات به زائران عزیز وارد نشود.
وی به نقش جوانان در این مأموریت ملی نیز اشاره کرد و گفت: توانمندسازی جوانان از جمله اولویتهای هلالاحمر است. حضور جوانان داوطلب در این عملیات عظیم، نه تنها فرصتی برای خدمترسانی خالصانه است، بلکه بستر ارزشمندی برای رشد فکری، مهارتی و مسئولیتپذیری این نسل نیز فراهم میکند. آموزش، تجربه عملی و تعامل بینفرهنگی از مهمترین دستاوردهای مشارکت جوانان در این مسیر است.
رئیس جمعیت هلالاحمر هرمزگان در پایان گفت: هلالاحمر با تمام توان، امکانات و نیروهای انسانی خود در مسیر خدمت به زائران اربعین حسینی ایستاده است و از لحظه ورود زائران به محورهای مواصلاتی استان تا حضور آنان در خاک عراق، هیچگاه صحنه خدمت را ترک نخواهد کرد.
موکبهای درمانی جلوهای از طبابت مومنانه است
مسئول فرهنگی جمعیت هلالاحمر بندرعباس با اشاره به نقش برجسته موکبهای درمانی در خدمترسانی به زائران اربعین، این اقدام را مصداقی از خدمت خالصانه در راه اهلبیت (ع) دانست و گفت: امدادرسانی و درمان زائران سیدالشهدا (ع)، توفیقی الهی و فرصتی ارزشمند برای جهاد در مسیر ولایت است.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی خوش پوش در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اربعین بزرگترین اجتماع عاشقانهی تاریخ است، اظهار داشت: در چنین حرکت عظیم و معنوی، خدمات درمانی و پزشکی به زائران نه تنها یک وظیفه انسانی، بلکه عبادتی بزرگ و ذخیرهای برای آخرت محسوب میشود.
وی افزود: موکبهای درمانی جمعیت هلالاحمر در این ایام، فقط محل رسیدگی به درد جسم نیستند، بلکه فضای آنها سرشار از روح خدمت، ایثار و محبت حسینی است. هر زخم پانسمانشده و هر داروی دادهشده، گویی مرهمی بر دل عاشقان اهلبیت (ع) و خدمتی است در مسیر ولایت است.
خوش پوش با اشاره به انگیزههای معنوی خادمان درمانی گفت: پزشکان، پرستاران و داوطلبانی که در موکبهای درمانی خدمت میکنند، این حضور را نه صرفاً یک مأموریت سازمانی، بلکه یک نذر، یک فرصت بندگی و جهاد فیسبیلالله میدانند. بسیاری از آنان با نیت قربت، شب و روز بیوقفه به زائران خدمت میکنند.
وی ادامه داد: در فرهنگ دینی ما، طبابت و درمان اگر با نیت الهی همراه باشد، از بالاترین مراتب ثواب برخوردار است. بهویژه اگر این درمان در راه خدمت به زائران امام حسین (ع) باشد، ارزش آن صدچندان میشود. این همان جلوهای از طبابت مومنانه است که در آموزههای دینی ما مورد تأکید قرار گرفته است.
مسئول فرهنگی جمعیت هلالاحمر بندرعباس خاطرنشان کرد: در مسیر اربعین، خستگی، گرمازدگی، بیماری و فشار جسمی برای زائران امری طبیعی است و اینجاست که موکبهای درمانی با آرامشبخشی و رسیدگی به نیازهای درمانی، بار بزرگی از دوش آنان برمیدارند. همین امر، ثواب و اهمیت کار این خادمان را دوچندان میکند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت بعد فرهنگی در این موکبها گفت: همافزایی بین خدمت فیزیکی و معنوی، مهمترین هدف ما در فعالیتهای فرهنگی مرتبط با اربعین است. خادمان موکبهای درمانی باید بدانند که هر قدمشان در این راه، گامی به سوی کمال انسانی و الهی است.
