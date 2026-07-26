فرماندار دشتی: همه ما مدیون خون پاک شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در دیدار با خانواده شهید زارعی و همچنین محمود روستا از جانبازان هشت سال دفاع مقدس که به مناسبت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه در کشور و با حضور امام جمعه شهرستان و جمعی از مدیران ارشد شهرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت این مناسبت اظهار کرد: صبر، استقامت و ایثار خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و همه ایثارگران سرمایه ارزشمند نظام اسلامی است و باید همواره مورد تکریم و احترام قرار گیرند.
وی با قدردانی از جانفشانی ایثارگران در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: رسیدگی به وضعیت زندگی خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران یکی از مهمترین وظایف مدیران و مسئولان است و همه دستگاهها باید در این مسیر اهتمام ویژه داشته باشند.
فرماندار دشتی تأکید کرد: فرهنگ ایثار و شهادت ضامن عزت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و انتقال این فرهنگ به نسل جوان از مهمترین رسالتهای امروز جامعه محسوب میشود.
شهدا ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند
امام جمعه دشتی نیز در این دیدار با تبریک پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به برخی از اقدامات انجام شده در حوزه نماز جمعه شهرستان اشاره کرد و گفت: امروز همه ما محتاج شهدا هستیم و باید همواره راه و آرمانهای آنان را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.
حجتالاسلام علی زاهددوست افزود: شهدا ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند و مسئولان و مردم باید با عمل به ارزشهای انقلاب اسلامی، ادامهدهنده راه پرافتخار شهیدان باشند.
وی تأکید کرد: تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، تجدید میثاق با آرمانهای والای شهیدان و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت، از وظایف همگانی است و باید این فرهنگ در جامعه بیش از پیش ترویج شود.
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