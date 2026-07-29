چین خواستار کاهش تنش در دریای سرخ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، چین روز چهارشنبه از طرف‌های مربوطه خواست تا اختلافات خود را از طریق گفت‌وگو و مشورت حل کنند و در جهت کاهش تنش در دریای سرخ گام بردارند.

مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری در پکن، در پاسخ به سوالی در مورد گزارش‌های مذاکرات بین طرف چینی و انصارالله یمن در مورد ایمنی کشتی ها، گفت: پکن «از نزدیک تحولات دریای سرخ را دنبال می‌کند».

او گفت که حاکمیت و امنیت کشورهای منطقه باید محترم شمرده شود، در حالی که عبور ایمن و بدون مانع از طریق آبراه‌های بین‌المللی باید به طور مشترک محافظت شود.

دریای سرخ یکی از شلوغ‌ترین کریدورهای دریایی جهان است که اروپا و آسیا را به هم متصل می‌کند. پیش از این انصارالله یمن اعلام کرده بود که در پاسخ به محاصره عربستان سعودی محاصره ای متقابل را علیه این کشور اعمال می کند.