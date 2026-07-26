به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه ستاد مرکزی اربعین با اشاره به آمار ثبت‌نام زائران اربعین در استان، افزود: سال گذشته ۴۱ هزار و ۵۴۳ نفر از استان زنجان از طریق سامانه سماح ثبت‌نام کردند و امسال نیز تاکنون ۲۴ هزار و ۸۰۰ نفر نام‌نویسی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد زائران استان مرز مهران را برای تردد انتخاب می‌کنند، اضافه کرد: برنامه‌ریزی متناسب با این شرایط و همچنین تداوم نقش استان به‌ عنوان استان معین آذربایجان غربی در پشتیبانی از پایانه مرزی تمرچین ضرورت دارد.

استاندار زنجان از آمادگی کمیته زیرساخت برای اعزام ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات به مرزهای تمرچین و مهران در صورت درخواست خبر داد و افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز با برگزاری جلسات با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز زائران را انجام خواهد داد.

صادقی همچنین بر حمایت از کامیون‌داران همکار با مواکب از طریق تخصیص تسهیلاتی نظیر سوخت و لاستیک، استقرار نیروهای راهداری در مرز مهران، آمادگی کامل حوزه بهداشت و درمان، پوشش پزشکی و دارویی تمامی مواکب استان و اطلاع‌رسانی گسترده درباره پیشگیری از گرمازدگی و بیماری‌های واگیردار تأکید کرد.

وی در ادامه، نقش رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی، معرفی جانمایی مواکب، تولید و پخش برنامه‌های فرهنگی و مستند، تبیین مردمی بودن حماسه اربعین و انتقال تجربیات زائران مهم ارزیابی کرد.

استاندار زنجان همچنین خواستار تدوین و اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی و انتظامی، برگزاری منظم جلسات کمیته‌های تخصصی ستاد اربعین، ارائه برنامه‌های عملیاتی مکتوب از سوی رؤسای کمیته‌ها و تشکیل جلسات ستاد اربعین در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداران شد و بر هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه و ایمن مراسم اربعین امسال تأکید کرد.