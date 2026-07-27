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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۲

آتش سوزی مهیب فرانسه به تأسیسات صنایع دفاعی نزدیک می شود

آتش سوزی مهیب فرانسه به تأسیسات صنایع دفاعی نزدیک می شود

مسئولان فرانسوی اعلام کردند که دامنه آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌های جنوب غرب این کشور به حدی رسیده که تاسیسات صنایع دفاعی را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دامنه آتش سوزی‌ها در این کشور گسترش پیدا کرده و ۴ تاسیسات وابسته به شرکت اریان گروپ از جمله کارگاه سوخت موشک‌های بالستیک ام ۵۱ را تهدید می‌کند.

وزارت دفاع فرانسه اعلام کرد که از نیروهای پلیس و ارتش برای مهار این آتش سوزی کمک گرفته است.

پیشتر اعلام شده بود که این آتش سوزی‌ها ۴۲ هزار هکتار از اراضی را در بر گرفته است. شرکت راه آهن نیز از توقف حرکت قطارها در منطقه جنوبی بوردو به دلیل گسترش دامنه آتش‌سوزی‌ها خبر داد.

گفته می‌شود که این موج از آتش سوزی‌ها بزرگترین موج از زمان پایان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.

کد مطلب 6900227

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