به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تریبون دو ژنو به نقل از وزارت دفاع سوئیس گزارش داد که مقامات فرانسوی از این کشور خواسته اند تا با استفاده از بالگردهای خود در مهار آتش بی سابقه در فرانسه کمک کنند.

بر اساس این گزارش، پیش بینی می شود سوئیس ۲ بالگرد مخصوص خود را در اختیار فرانسه قرار دهد. همچنین گزارش شده که ۳۴ تن از نیروهای اطفای حریق سوئیس به منطقه ژیروند فرانسه اعزام شده اند.

پیش از این وزیر کشور فرانسه اعلام کرده بود که مساحت کل زمین‌های تحت تأثیر آتش‌سوزی‌ها در این کشور به ۱۱۵ هزار هکتار رسیده است.

آتش سوزی ها در فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است.