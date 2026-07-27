به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، کمیسیون اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که در پی وقوع و گسترش آتش‌ سوزی‌ های گسترده‌ ای که منجر به آوارگی بیش از ۳۰۰ هزار نفر و اجرای یکی از بزرگترین عملیات‌ های تخلیه در اروپا شده است، اتحادیه اروپا هواپیماها، نیروها و تجهیزات آتش‌ نشانی را به فرانسه و اسپانیا اعزام کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، این کمک‌ها از طریق «سازوکار حفاظت مدنی اتحادیه اروپا» گسیل و ارسال شده اند.

۷ هواپیما و ۴ بالگرد از کشورهای جمهوری چک، کرواسی، آلمان، پرتغال، اسلواکی، سوئد و ترکیه به فرانسه اعزام شده‌اند؛ همچنین ۶ هواپیما از یونان، ایتالیا و ترکیه به همراه ۱۳۴ نیرو و ۴۱ دستگاه خودرو از پرتغال به اسپانیا فرستاده شده‌اند.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود، روزنامه تریبون دو ژنو به نقل از وزارت دفاع سوئیس گزارش داد که مقامات فرانسوی از این کشور خواسته اند تا با استفاده از بالگردهای خود در مهار آتش بی سابقه در فرانسه کمک کنند.

دامنه آتش سوزی‌ها در فرانسه نیز گسترش پیدا کرده و ۴ تاسیسات وابسته به شرکت اریان گروپ از جمله کارگاه سوخت موشک‌های بالستیک ام ۵۱ را تهدید می‌کند.

وزارت دفاع فرانسه اعلام کرده بود که از نیروهای پلیس و ارتش برای مهار این آتش سوزی کمک گرفته است.