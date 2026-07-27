هشدار جنبلاط نسبت به تحرکات برخی عناصر به نفع اسرائیل در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید جنبلاط رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان با انتشار یک پست در فضای مجازی نسبت به از بین بردن حافظه تاریخی جنوب این کشور هشدار داد.

وی نوشت: مهمترین مسئله این است که خاطره جنوب و جبل عامل، خاطره همزیستی، مبارزه، مقاومت، تفکر، فرهنگ، دانش و دلبستگی به سرزمین از بین نرود.

جنبلاط تصریح کرد: مهمترین موضوع این است که برخی از کسانی که از نظر فکری و سیاسی دچار انحرافات هستند به طرح‌ها و توطئه‌های صهیونیستی در اواسط قرن بیستم باز نگردند.

لازم به ذکر است روز گذشته وزیر خارجه لبنان به جای محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی و با نادیده گرفتن فداکاری های مجاهدان حزب الله خواهان خلع سلاح آنها شد.