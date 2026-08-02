حجتالاسلام ناصر هدایتی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با اربعین حسینی، آیین راهپیمایی جاماندگان اربعین در ۱۹ شهر خراسان شمالی برگزار خواهد شد.
وی در ادامه افزود: این مراسم با مشارکت هیئات مذهبی، تشکلهای دینی و اقشار مختلف مردم از مسیرهای از پیش تعیینشده به سمت امامزادگان، گلزارهای شهدا و اماکن مذهبی برگزار میشود.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: راهپیمایی جاماندگان اربعین در بجنورد ساعت ۹ صبح از میدان شهید آغاز و به امامزاده سیدعباس (ع) ختم خواهد شد و حجتالاسلام رضا نوری سخنران این مراسم است.
وی افزود: این مراسم در شهرهای شیروان، اسفراین، جاجرم، فاروج، آشخانه، راز، گرمه، ایور، درق، صفیآباد، سنخواست، شوقان، قاضی، بام، غلامان، یکهسعود، پیشقلعه و سایر شهرهای استان نیز با برنامههای فرهنگی و سخنرانی برگزار میشود.
حجتالسلام هدایتی از مردم خراسان شمالی دعوت کرد با حضور پرشور در این مراسم، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش ابراز کنند.
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