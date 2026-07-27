به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مهردادی عصر دوشنبه در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تبریز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به افکار عمومی درباره روند تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی است. اگر مردم شریف از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و امنیت غذایی اطلاع کافی نداشته باشند، ممکن است این تصور نادرست ایجاد شود که فعالیت‌های مدیریت استان تنها به یک بخش محدود شده است؛ در حالی که مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و شبانه‌روزی در تمامی حلقه‌های تولید، تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی بصورت منسجم و مستمر در حال انجام است.

وی با اشاره به شفاف‌سازی آمارهای حوزه تولید و عرضه محصولات کشاورزی و دامی افزود: در زمینه تولید و تأمین گوشت مرغ، که طی هفته‌های اخیر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد و تمامی شاخص‌های تولید وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد.

مهردادی ادامه داد: روند جوجه‌ریزی در واحدهای مرغداری استان نیز رضایت‌بخش است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، برای ماه‌های آینده نیز مشکلی در تأمین مرغ مورد نیاز بازار نخواهیم داشت. آذربایجان‌شرقی امروز یکی از استان‌های تأثیرگذار در تنظیم بازار مرغ شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود و بخشی از مرغ زنده مورد نیاز استان نیز در ایام پیک همچون ماه رمضان و عید نوروز از شهرستان‌هایی همچون مشگین‌شهر و خوی تأمین می‌شود که این موضوع موجب تقویت پایداری زنجیره تأمین در منطقه شده است.

وی با تشریح جایگاه راهبردی آذربایجان‌ شرقی در تأمین نیاز بازار شمال‌غرب کشور اظهار داشت: در برخی استان‌های جنوبی کشور به دلیل افزایش دمای هوا و رسیدن دما به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد، جوجه‌ریزی در این فصل کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، در استان‌های شمالی نیز همزمان با افزایش سفرهای تابستانی و رشد مصرف، بخش قابل توجهی از تولید برای تأمین نیاز بازار تهران اختصاص پیدا می‌کند؛ از این‌رو بخشی از مسئولیت تأمین بازار سایر مناطق کشور بر عهده استان‌هایی که مازاد بر نیاز استان تولید دارند قرار می‌گیرد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: ظرفیت بالای تولید، زیرساخت‌های مناسب، شبکه توزیع منسجم و مدیریت هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی موجب شده است آذربایجان‌شرقی علاوه بر تأمین نیاز داخلی خود، نقش مؤثری در پشتیبانی از بازار سایر استان‌های شمال‌غرب کشور ایفا کند و در حوزه تأمین امنیت غذایی از استان‌های پیشرو کشور باشد.

وی با اشاره به عملکرد موفق استان در دوران جنگ ۴۰ روزه ، خاطرنشان کرد: در آن مقطع حساس، با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هوشمندانه و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تولیدکنندگان و شبکه توزیع، تأمین و توزیع کالاهای اساسی بدون ایجاد کمبود یا اختلال جدی انجام شد و مردم استان با آرامش به کالاهای مورد نیاز خود دسترسی داشتند.

مهردادی تأکید کرد: تجربه موفق مدیریت بازار در شرایط بحرانی نشان داد که زیرساخت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های تولیدی و نظام مدیریتی آذربایجان‌شرقی از توان و آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط خاص برخوردار است و این استان می‌تواند ضمن حفظ امنیت غذایی شهروندان خود، در تأمین نیاز بخش قابل توجهی از مناطق کشور نیز نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.

وی در پایان بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، تشکل‌های بخش کشاورزی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: حفظ آرامش بازار، تداوم تولید، اطلاع‌رسانی شفاف و جلب اعتماد عمومی، مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری امنیت غذایی کشور به شمار می‌روند و سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تمام ظرفیت در مسیر تحقق این اهداف گام برمی‌دارد.